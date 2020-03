Río Roma dice en canción que "el mundo no se va a acabar" a pesar de COVID-19

México, 23 mar (EFE).- Con la presentación inédita de la canción "El mundo no se va a acabar", el dueto mexicano Río Roma, se unió a los muchos artistas que han buscado darle un giro de alegría a los momentos difíciles que se viven a nivel mundial debido al coronavirus.

Por medio de una conferencia virtual en tiempo real, los hermanos José Luis y Raúl Roma se conectaron con músicos que se encontraban desde sus casas para mostrar la canción que habla de un romance -como es característico de la banda- en tiempos difíciles.

"Es un momento en el que tenemos que estar positivos y que tenemos que pensar positivo, por eso la canción se llama 'El mundo no se va a acabar' y es un gran pretexto para decirle a esa persona que la extrañas y que la piensas", comentó José Luis tras terminar de cantar la canción.

Según fue explicado a través de un comunicado, la inspiración de la canción llegó a José Luis tras haber contactado a una persona muy especial después de la ola de reflexiones en el primer día de la cuarentena que se lleva a cabo por el COVID-19.

"Hay momentos y situaciones en la vida que llegan de repente y desarman todos tus planes y te hacen reflexionar tus prioridades; así me sentí la primera noche de cuarentena y eso me llevó a marcarle a alguien con quien no hablaba hace muchos meses para saber si estaba bien. Colgué y compuse esta canción", dijo José Luis.

El tema próximamente será presentado en las plataformas digitales de los hermanos que se han mantenido activos. Recientemente mostraron "Lo siento mucho", una colaboración con Thalía que forma parte de su gira "Rojo Tour", en donde han decidido salir de su zona de confort con canciones atrevidas y de despecho.

Se espera que los oriundos de Tulancingo, en el céntrico estado de Hidalgo, presenten más colaboraciones y más variedad en los ritmos, sin embargo en numerosas ocasiones han asegurado que nunca dejarán de lado el romanticismo.