El 'Fideo' Alvarez reconoce que el aislamiento es duro, pero hay que aguantar

Aguascalientes (México) 24 mar (EFE).- El mexicano Daniel 'Fideo' Álvarez, delantero del Necaxa del fútbol mexicano, reconoció este martes que estar aislado por el COVID-19 es duro, pero es hora de aguantar para evitar aún más la propagación de la pandemia.

"Es duro sobrellevar esto, sobre todo los jóvenes que buscamos otras distracciones. La indicación fue no salir, no podemos ni asomarnos a un parque a trotar, no podemos 'escapar' de casa, así que hay que aguantar para evitar riesgos", declaró a Efe.

Álvarez, de 25 años, ha jugado todos los partidos de su equipo en el torneo Clausura, 7 como titular, y suma 2 goles. Es una de las figuras principales del conjunto y aunque acepta la incomodidad de trabajar en su casa para evitar el contagio, levanta la mano para ser disciplinado.

"Tenemos que ser conscientes, no sabemos cuántos días vamos a estar inactivos; eso es un problema por más que te ejercites en solitario. Estamos mentalizados en regresar, sabiendo que tenemos un gran compromiso la siguiente fecha contra Tigres, prefiero pensar que tengo un rival la siguiente semana", explicó.

Necaxa aparece en el decimocuarto lugar del Clausura, aunque está a 3 puntos del séptimo escalón, por lo que tiene muchas posibilidades de entrar a la liguilla del campeonato, detenido el pasado 15 de marzo para no exponer a los jugadores al COVID-19, que registra 367 casos en el país, con 4 muertes.

Álvarez argumentó que sigue las indicaciones del cuerpo médico del Necaxa, lo que conlleva un hastío por mantener el encierro en casa, sobre todo porque no tiene las condiciones para mantener un buen entrenamiento.

"No todos los jugadores tenemos gimnasio en casa, entonces debemos improvisar; en mi caso con otro tipo de ejercicios de cardio, con corredora, pero llega el momento en que lo mental devora toda paciencia, se extraña ir al entrenamiento, ver a los chicos, a los trabajadores, respirar afuera", reveló.

Según el atacante, con siete fechas por jugar, su equipo confía en entrar a la liguilla de los ocho candidatos al título y una vez en la etapa decisiva del campeonato ser protagonista.

"Queremos volver pronto a jugar porque estamos trabados en el torneo y la idea es terminar entre los mejores ocho, no importa en qué sitio de ellos, pero sí al menos intentar pelear por el título", concluyó.