Mau Montaner: De algo horrible como el COVID-19 salen cosas bonitas

México, 24 mar (EFE).- Los venezolanos Mau y Ricky Montaner han descubierto que de una situación horrible como es la pandemia mundial del coronavirus están saliendo cosas bonitas porque la gente está más unida, explicó Mau este martes a Efe.

"Creo que beneficia porque de algo horrible y difícil podemos sacar algo bonito. La idea no es volver a la normalidad (después de la crisis), la idea es mejorar", detalló.

El cantante venezolano escuchó recientemente que el ser humano es como una naranja a la que, si se le aplica presión, sale de lo que está hecho.

Asegura que al principio de esta crisis veía a la gente peleándose, por ejemplo, en los supermercados, ante lo que sintió miedo, pero después vio la organización, la unión y la creatividad de las personas y percibió que al hacer presión sale "lo bonito que tenemos dentro".

Por otra parte, Mau dijo que confía en que cuando todo termine habrá un cambio hacia la unidad mundial y también en relación a la reconciliación con la naturaleza ya que, por el confinamiento en múltiples países, están descendiendo los niveles de contaminación.

Actualmente, Mau y Ricky pasan la cuarentena entre sus casas individuales y la casa de sus padres.

Desde allí presentaron su nueva canción "Me enamora" el pasado jueves durante un Instagram Live y prometieron otras transmisiones, quizá con toda la familia, que también incluye a su hermana Eva Luna y a su esposo, el colombiano y también cantante Camilo Echeverry.

La canción es un tema con mucho humor además de amor y, aunque no estaba planeado el contexto en el que iba a salir a la luz, los hermanos sienten que es un buen tema para ayudar a las personas a estar distraídas y alegres.

Ahora están haciendo vídeos diarios durante esta semana para dar a conocer partes más íntimas de sus vidas, como por ejemplo sus relaciones con otros artistas como el colombiano Sebastián Yatra, J Balvin o la argentina Lali Espósito, quienes entran en sus directos para dar detalles sobre sus colaboraciones y su amistad.

"(Los directos) aportan que la gente conozca un poco más de nosotros pero no me imaginaba que iba a ser tan profundo. Antes de todo esto habíamos dicho que para el lanzamiento de 'Me enamora' íbamos a hacer directos y, aunque ahora todo el mundo está haciendo lo mismo, queríamos hacerlo y cumplimos", detalló el artista.

Esta cuarentena está sirviéndole a Mau Montaner también para compartir tiempo con su familia y también "crecer como persona y tener tiempo con Dios".

"Me ha ayudado este tiempo a cuestionarme a mí mismo y pensar en el propósito por el que estoy en este planeta, y con las personas con las que hablé los reté para descubrir eso. No hablo de carreras, no hablo de dinero, es algo mas profundo", expresó.

Mau y Ricky Montaner son hijos del cantautor venezolano nacido en Argentina Ricardo Montaner y durante estos días han demostrado que toda la familia está aprovechando la cuarentena para entretenerse juntos.

De hecho, subieron el pasado lunes un vídeo a la plataforma Tik Tok de una coreografía grupal, en la que participaron todos los hijos del cantante Ricardo Montaner e incluyeron al esposo de Evaluna (Camilo Echeverry) y a la novia de Ricky (Stefi Roitman).

Esta pandemia del coronavirus ya deja en el mundo 372.757 contagiados, mientras que los fallecidos son 16.231 (1.579 más que en la jornada anterior), según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

