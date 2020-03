Puerto Rico apoyará estudio prevención cánceres asociados al VPH con personas VIH

San Juan, 26 mar (EFE News).- El Centro Comprensivo del Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) informó este jueves que se unirá a otras dos instituciones médicas para realizar un estudio sobre cómo prevenir los cánceres asociados al Virus del Papiloma Humano (VPH) en personas viviendo con VIH.

La Universidad de California en San Francisco (UCSF) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México son las otras instituciones sanitarias que se unirán al estudio, apoyado por fondos de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos.

La investigación será dirigida por Ana Patricia Ortiz, del CCCUPR; Joel Palefsky, del UCSF, y Jorge Salmerón Castro, del INSP, según se informó en un comunicado de prensa difundido hoy.

El estudio, "California-Mexico-Puerto Rico ("CAMPO") Partnership for Prevention of HPV-related cancers in HIV-positive individuals", examinará estrategias innovadoras para prevenir el cáncer cervical y el cáncer anal en personas viviendo con VIH.

Según dijo Ortiz, este tema "es de gran interés en Puerto Rico", pues la isla cuenta con la tasa más alta de incidencia de cáncer cervical de todos los estados y territorios de los Estados Unidos (11,7 casos por cada 100.000 mujeres en Puerto Rico ante 7,4 casos por cada 100.000 mujeres en los Estados Unidos).

A su vez, según datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, la incidencia de cáncer cervical y anal ha aumentado en la isla, ambos con un incremento de 2% por año durante el periodo del 2000 al 2016

"Los hallazgos de los estudios que se realizarán como parte de campo serán de suma importancia para mejorar y desarrollar nuevas estrategias de prevención y control del cáncer cervical y anal para las personas viviendo con VIH", dijo Ortiz, quien es epidemióloga experta en cánceres asociados al VPH.

En Puerto Rico, según datos del Sistema de Vigilancia de VIH/SIDA, para finales del año 208, habían 18.352 personas viviendo con VIH.

Las personas viviendo con VIH tienen un mayor riesgo de infección con el VPH y de desarrollar cánceres asociados a esta infección, según se indicó en el comunicado.

Igualmente, las lesiones escamosas intra-epiteliales de alto grado (HSIL, en inglés) cervicales y anales son causadas por una infección persistente con el VPH.

El HSIL, a su vez, cervical podría convertirse en cáncer cervical, y el HSIL anal podría convertirse en cáncer anal.

El objetivo de campo es mejorar la forma en que se detecta el HSIL cervical y anal en etapas tempranas entre personas viviendo con VIH, para ayudar a prevenir estos cánceres en el futuro en esta población

A su vez, este consorcio evaluará métodos noveles para tratar estas lesiones de alto grado, antes de que se conviertan en cáncer.

En Puerto Rico se reclutarán 1.800 mujeres y 600 hombres viviendo con VIH para participar de este proyecto.