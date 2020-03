El volante Osuna asegura que el parón llegó cuando el Morelia mejor jugaba

Morelia (México) 29 mar (EFE).- El volante Mario Osuna, del Morelia del fútbol mexicano, aseguró este domingo que el parón en el torneo Clausura llegó cuando su equipo mejor jugaba y había encontrado la portería de los equipos rivales.

"El equipo mejoró las últimas dos semanas porque encontró el ritmo del torneo anterior. Teníamos posesión de pelota, pero nos faltaba concretar, una vez que hallamos la portería de nuevo, el equipo levantó", señaló en declaraciones a Efe.

Morelia, dirigido por el argentino Pablo Guede, arrancó dubitativo el Clausura, sin embargo había hilado dos victorias ante Necaxa y Querétaro cuando se detuvo el torneo, con lo cual subió hasta el noveno lugar con 14 puntos, los mismos del ocupante del séptimo escaño.

Al referirse a la detención de la liga para evitar el contagio de la COVID 19, Osuna destacó que lo importante es la salud de todos, aunque sin olvidar lo futbolístico y confió en que su equipo podrá regresará con el ritmo con el que paró.

"Nos costó trabajo al inicio porque no se nos daban los resultados, no era cuestión futbolística, en funcionamiento habíamos superado a los rivales, pero no habíamos tenido efectividad, ese detalle de los goles es importante en el fútbol porque no deja ver las virtudes de un equipo si no se mete la pelota", reiteró.

Osuna de 31 años, acumuló seis partidos de los 10 que se alcanzaron a jugar en el campeonato mexicano y aclaró que ha participado en una posición ofensiva gracias a la visión del técnico Guede.

"Me ha utilizado de media punta y delantero. En un entrenamiento me dijo que adelante me suelto más y tengo la capacidad para darle aire al equipo y poder abrir espacios para el juego. Yo encantado de obedecer, ya probé todo en la cancha, sólo me falta ser portero", indicó.

Como el resto de equipos de la liga mexicana, el Morelia suspendió entrenamientos en sus instalaciones y mandó a sus jugadores a casa.

"La disciplina y el profesionalismo de cada futbolista se verán en estos días. Es importante hacer los trabajos en casa, el cuerpo técnico se está encargando de hacernos llegar ejercicios personalizados, hay que mantenernos al día pues no sabemos cuánto va a durar este parón. Es importante estar en forma para cuando la liga se retome", concluyó.