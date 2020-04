El argentino Dinenno asegura que trabajar con Míchel ha sido lo mejor en México

México 1 abr (EFE).- El argentino Juan Ignacio Dinenno, delantero de los Pumas de la UNAM del fútbol mexicano, aseguró este miércoles que trabajar con el técnico español Míchel, ha sido lo mejor de su estancia en México.

"Una experiencia maravillosa trabajar con Míchel porque he vivido este deporte desde que era pequeño y de pronto tener a alguien tan grande como él es bueno. El trabajo ha sido lo mejor, como entrenador me hace disfrutar el presente y pensar en el futuro para mejorar y aprender de las cosas", reconoció en declaraciones a Efe.

Dinenno, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, es una de las revelaciones del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano; en 322 minutos en la cancha suma cuatro goles, lo que significa que convierte cada 80,50 minutos, la mejor frecuencia del campeonato.

El atacante argumentó que los entrenamientos diarios con Michel han sido beneficiosos para su carrera porque los métodos de trabajo del español y la conducción de los mismos hacen que lo disfrute.

"Con Michel valoro el día a día, la forma de plantear los partidos; la manera en que transmite los conceptos me dejan satisfecho. Su metodología de trabajo me gusta; cada técnico tiene una forma de trabajar, he tenido a varios pero con él en particular disfruto mucho el juego", aseveró.

El sudamericano de 25 años ha hecho sociedad con el paraguayo Carlos González y entre ambos han logrado 8 de los 20 goles que acumulan los universitarios en el torneo.

"Dependemos que el cuerpo técnico nos indique cómo jugar pero con él me siento cómodo. Los grandes jugadores ayudan a acoplarse al equipo. Carlos González me motiva porque es un goleador que lo ha hecho bien en esta liga mexicana con dos equipos muy distintos, eso me exige para seguir creciendo", indicó.

Los Pumas ocupan el sexto lugar del Clausura con cuatro victorias, tres empates, tres derrotas y 15 puntos.

"En Los últimos cuatro juegos no ganamos por circunstancias inherentes a los partidos contra Tigres y América; ante León y Morelia fue cuando peor jugamos, sin embargo estamos en zona de clasificación. Las primeras fechas nos fue bien, pero sabíamos que no éramos invencibles, así que ahora hay que tomarlo con calma", aceptó.

A la espera de que se reinicie la actividad en el fútbol mexicano, detenido por la COVID-19 desde el 15 de marzo, Dinenno recalcó que estaba llegando a su plenitud física y futbolística a pesar de no prometer resultados a corto plazo.

"Solo quiero contribuir con el equipo. Estoy en una curva ascendente aprovechando que estoy en un club histórico", concluyó.