Sector privado prevé una caída de la economía mexicana del 3,99 % en 2020

México, 1 abr (EFE).- Especialistas del sector privado prevén una caída del 3,99 % del producto interior bruto (PIB) de México en 2020 por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, reveló una encuesta mensual del Banco de México publicada este miércoles.

En la misma encuesta realizada el pasado febrero, previo a la crisis del coronavirus, los especialistas del sector privado pronosticaban un leve crecimiento de la economía del 0,91 % para este año, por lo que la revisión a la baja es muy significativa.

Sin embargo, en el estudio levantado en marzo, los especialistas del sector privado revisaron al alza las expectativas de crecimiento económico para 2021, del 1,6 % previsto en la pasada encuesta al 1,88 % que pronostican ahora.

De acuerdo con el sondeo del banco central, efectuada del 24 al 27 de marzo entre 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, las expectativas de inflación general para el cierre de 2020 aumentaron en relación a la encuesta anterior.

Para el cierre de este año se espera que la inflación general se ubique en el 3,75 %, frente al 3,52 % estimado hace un mes. Mientras que para 2021, la expectativa es de un 3,61 %, una cifra también superior al 3,53 % previsto en el anterior estudio.

Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para el cierre de 2020 cambiaron radicalmente a raíz de la crisis del coronavirus.

Mientras que el sector privado pronosticó en febrero que el peso mexicano cerraría 2020 intercambiándose a 19,57 unidades por dólar, ahora creen que cerrará en 22,27 unidades por dólar.

Y en 2021, se situará en 21,96 unidades por dólar, un dato también superior a las 20 unidades por dólar pronosticadas en el anterior estudio.

Cabe mencionar que la semana pasada el peso mexicano alcanzó un mínimo histórico al intercambiarse a 25 unidades por billete verde, mientras que antes de la crisis por la pandemia se situaba entorno a 18,50 unidades por dólar.

Para 2020 y 2021, las expectativas sobre la balanza comercial se revisaron al alza con respecto al mes anterior.

Para este 2020, la previsión pasó de un déficit de 4.305 millones de dólares a un superávit de 1.127 millones de dólares, y para el siguiente año de un déficit de 8.059 millones de dólares a un déficit de 4.367 millones de dólares.

Los especialistas consideran que, a nivel general, los principales factores que obstaculizan el crecimiento son las condiciones externas (46 % de las respuestas), las condiciones económicas internas (23 %) y la gobernanza (22 %).

A nivel particular, son la debilidad de la economía mundial (30 % de las respuestas), la incertidumbre sobre la economía mexicana (14 %) y la incertidumbre sobre la situación política nacional (11 %).

El Gobierno de México decretó esta semana la emergencia sanitaria, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas empleadas en el trabajo informal.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentará el domingo un plan de apoyo económico para mitigar los efectos de la crisis sanitaria a la débil economía mexicana, que en 2019 decreció un 0,1 %.