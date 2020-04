Gobierno de México garantiza el abasto de maíz y el precio de la tortilla

México, 2 abr (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) garantizó este jueves el abasto de maíz blanco al afirmar que "no existe justificación para subir el precio de la tortilla", producto básico de la dieta mexicana que ha sufrido especulación por la crisis del coronavirus.

Profeco detalló que hay 16.000 toneladas de acopio de maíz blanco por la cosecha de noviembre a enero pasados, por lo que los tortilleros "deben respetar" el precio de 15,50 pesos por kilo (unos 60 centavos de dólar) o afrontarán sanciones.

"Si abusan en el precio, le vamos a aplicar una multa de 3 millones de pesos (123.400 dólares), y si eso no es suficiente, a las 24 horas vamos a volver a cerrar la tortillería y a asegurar el producto", afirmó Ricardo Sheffield, titular de la Profeco en un comunicado.

El Gobierno de México declaró esta semana la "emergencia sanitaria" por el coronavirus, que ha causado 1.378 contagios y 37 muertes, lo que suspende actividades no esenciales de todos los sectores.

Aunque la cosecha y producción de alimentos es esencial, fabricantes de tortillas han acusado a los comercializadores de acaparar y especular con en el precio del maíz, por lo que han incrementado los costos en plena crisis.

El precio de tonelada de maíz ha aumentado de 4.200 pesos (unos 173 dólares) en 2019 hasta por encima de 6.000 pesos (247 dólares) en algunas zonas del país, de acuerdo con el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana.

Sin embargo, la Profeco reafirmó este jueves que "no hay pretexto" para que los más de 25.000 tortilleros del país no respeten el precio al público de 15,50 pesos porque incluso se vende a un costo menor "en muchas partes del país".

El procurador del consumidor detalló que investigaron al Grupo Maseca, el más importante proveedor de harina de maíz, con 17 plantas en el país, donde no encontraron evidencia del incremento de precio de la materia prima.

Por ello, anunció, se han desplegado 400 servidores públicos para atender denuncias de los compradores.

"No estamos jugando, lo hacemos con la ley en la mano y no vamos a permitir abusos. Seamos solidarios, eso es lo que ocupa a México, que seamos solidarios, no abusivos", declaró Sheffield.

En plena pandemia, la demanda de tortillas también se ha incrementado en Estados Unidos junto con el papel higiénico, constató Efe.

La industria de la tortilla en el país norteamericano podría crecer 4,1 % para llegar a un valor de 2.870 millones de dólares en 2020, según IBISWorld, compañía de estudios de mercado.

En México, se estima el 94 % de la población consume tortilla de maíz de manera regular.

El país es el principal productor de maíz blanco en el mundo con 25,3 millones de toneladas métricas en 2019, lo que satisface una demanda nacional de 20,2 millones de toneladas, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).