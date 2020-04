López Obrador y empresarios se reúnen para armar plan contra crisis económica

México, 2 abr (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este jueves con un grupo de empresarios mexicanos quienes le presentaron una serie de medidas para enfrentar la crisis económica que ha provocado la enfermedad COVID-19 en este país.

La reunión, de alrededor de cinco horas de duración, tuvo lugar en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

Entre los asistentes estuvieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales, (Concamin), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y la Asociación Mexicana de Bancos (AMB), quienes le ofrecieron al mandatario mantener los empleos en el plan de reactivación económica que el presidente presentará el domingo.

"Le presentamos una propuesta por meses", informó el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, a medios tras la reunión y contó que un primer acuerdo fue asegurar el pago de los salarios a los trabajadores en abril.

El representante empresarial dijo que le mostraron a López Obrador qué podían "hacer en abril y qué puede pasar en mayo y junio".

El acuerdo, según Salazar Lomelín, fue que el mes de abril "creemos que lo podemos sobrepasar con las condiciones en las que está México".

Un segundo acuerdo fue "no tratar de adelantar qué tenemos que hacer en mayo y en junio (...) después de Semana Santa (próxima semana) nos volveremos a reunir para evaluar las propuestas a implementar".

Según el representante patronal, la principal propuesta es proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mediante un fondo de Nacional Financiera para que la Banca privada otorgue créditos para esas empresas.

Salazar dijo que a los empresarios les hubiera gustado arreglar los tres meses que ellos creen que debe durar la emergencia.

"El convenio fue apoyarnos poco a poco. Parece que abril lo tenemos resuelto. El objetivo del plan es proteger el empleo, los salarios y que no se pierdan empleos", apuntó

En tanto, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo que las grandes empresas no van a contar con apoyos fiscales, al menos durante abril, y contó que el presidente les pidió "que mantengan los empleos lo más que se pueda".

Sobre la duración de la reunión, casi cinco horas, Cervantes dijo que fue acorde "al tamaño del problema que tenemos con la pandemia, y obviamente queremos, primero un México saludable, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Si no tenemos un México saludable no tenemos a dónde llegar".

Este jueves, en su conferencia de todos los días, López Obrador dijo que no teme un escenario de desempleo masivo en México, ya que el plan de reactivación económica que presentará el domingo está enfocado a paliar esa situación.

"Vamos nosotros precisamente a dar énfasis en el empleo. El domingo (el objetivo) es salud, bienestar y empleo. O sea, es básico lo del empleo. Pero van a ver cuántos vamos a crear", manifestó.

Para ese paquete de reactivación, el mandatario aseguró que tiene capacidad de "hacer una propuesta distinta" a las planteadas en otras crisis económicas porque tienen ahorros de los que "echar mano".

"Que no aumenten los precios, que no tengamos que aumentar impuestos, que no se despida a trabajadores y que podamos con los ahorros apoyar a los productores, sobre todo a los pequeños", apuntó como las líneas a seguir de su plan maestro.

Hasta última hora de este jueves, en México se habían confirmado 1.510 casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, con 50 muertes y 35 pacientes recuperados.