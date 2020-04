Presidente de México defiende su plan económico para afrontar la pandemia

México, 6 abr (EFE).- Pese a las críticas de organismos empresariales y políticos opositores, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este lunes el plan de rescate económico que presentó este domingo para afrontar la crisis causada por el coronavirus.

"Nosotros estamos pensando, incluso, que va a ser un modelo a seguir para otros países porque lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, que eso es lo que está pasando, o sea, el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido", aseveró en su rueda de prensa matutina.

El presidente insistió que su plan contempla apoyar a 22 millones de beneficiarios de programas sociales y la creación de 2 millones de nuevos empleos, para lo que seguirá con la construcción de sus grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

También reiteró que habrá 2,1 millones de créditos para vivienda y pequeños negocios, de los que 1 millón sumarán un total de 25.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares) para apoyar a pequeños empresarios formales y unidades económicas informales.

Asimismo, reafirmó que obtendrá 150.000 millones de pesos (6.053 millones de dólares) de la cancelación de fideicomisos públicos y 3.000 millones de pesos (121 millones de dólares) de la reducción de salarios y aguinaldos de funcionarios públicos de alto nivel.

"Ahora el Gobierno se está apretando el cinturón. Por eso algunos dicen '¿dónde está el plan para reactivar la economía?' Porque lo que quieren es un banderazo de salida para instaurar de nuevo la corrupción en México y eso no. Fui muy claro ayer", argumentó.

López Obrador llamó a la corrupción la "peste más funesta" de México, que se encuentra en "emergencia sanitaria" con 2.143 contagios y 94 fallecidos por coronavirus.

RECHAZA INCENTIVOS FISCALES

El mandatario cuestionó a los críticos de su plan económico al acusarlos de querer las "recetas del periodo neoliberal".

Por ello, rechazó aplicar medidas adoptadas por otros países, como los incentivos fiscales que piden las empresas mexicanas.

Al indicar que la recaudación tributaria subió 8 % en el primer trimestre del 2020 comparado con el mismo periodo del año anterior, el presidente explicó que interrumpir el cobro de impuestos impediría apoyar a los más pobres.

"No va a haber privilegios fiscales, no va a haber condonación de impuestos, no va a haber rescate a grandes empresas, bancos. No va a haber rescate en general, mucho menos para los grandes. El rescate es al pueblo de México", justificó.

Cuestionado por la prensa, López Obrador aseveró haber escuchado a todos los grupos para elaborar el plan que presentó este domingo, durante su informe trimestral de Gobierno.

Además, negó que habrá cambios en su gabinete, ante rumores de la renuncia de Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Pese a prometer revisarlo conforme se presenten los resultados, el presidente descartó presentar otro plan en el transcurso de la semana.

"Ya. Es esto. Solamente que esto, objetivamente, no funcionara, pero no nos adelantemos", sentenció el mandatario, quien calificó una vez más la corrupción como la "peste" más grave del país.