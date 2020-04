Patronal y políticos mexicanos, decepcionados por plan económico contra COVID

México, 6 abr (EFE).- Los empresarios y políticos mexicanos mostraron este lunes su decepción ante el plan de reactivación económica contra la pandemia presentado por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a generar dos millones de empleos pero sin grandes medidas para el sector privado.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal patronal del país, calificó de "incompleto" el plan, lamentando que sus iniciativas "no han sido tomadas en cuenta".

Su presidente, Carlos Salazar, aseguró en una conferencia telemática que la estrategia presentada fue "otra negativa" del Gobierno, aunque dijo que serán insistentes por mucho que encuentren "la puerta cerrada".

"Si el presidente nos vuelve a convocar porque de alguna forma nuestras propuestas han sido escuchadas, iremos buscando el beneficio de nuestro país", manifestó.

Salazar aseguró que ve "inalcanzable" la cifra de dos millones de empleos que López Obrador prometió crear en nueve meses porque es una cantidad que "no se ha creado nunca" en un periodo tan corto, y menos por parte del sector público.

"Queremos repetir que los empleos los produce el sector privado, no el público. El sector público invierte uno de cada nueve pesos que se invierten en el país", enfatizó.

Más allá de los dos millones de empleos, el presidente mexicano prometió una mayor inversión pública y ampliar los programas de bienestar social que ya están en marcha.

Sin embargo, el presidente del CCE puso el foco en los ciudadanos que no se benefician de ninguna de esas ayudas, que según las cuentas del Ejecutivo llegan a 51,5 millones de personas de una población de unos 130 millones de habitantes.

"Es un universo enorme en México el que no vive de programas sociales. Viven con su trabajo, sobreviven con su trabajo, y cooperan con sus impuestos", subrayó el empresario.

Salazar recordó que hay pronósticos de recortes en el Producto Interno Bruto (PIB) para 2020 de una caída del 7 % a una del 10 %.

El escenario optimista del 7 % costaría al país de 1 a 1,2 millones de empleos, según el CCE, que busca ahora un pacto con el resto de organizaciones empresariales y con los trabajadores.

QUEJAS DEL SECTOR TERCIARIO

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López, destacó la afectación en el sector terciario, "donde se encuentra el mayor número de pymes en el país".

López reveló que sus afiliados han mostrado preocupación "de no poder mantenerse por más de 30 días sin ingresos" y pidió para evitarlo financiación tanto del Banco de Desarrollo como el diferimiento de impuestos y pagos de suministros.

"No hay un plan de apoyo o respaldo que permita sortear con liquidez esta crisis. El mayor problema de esto es que al siguiente mes ya habrá muchas micro y pequeñas empresas que no van a poder continuar y no podrán abrir cuando termine la contingencia sanitaria", denunció.

REACCIÓN POLÍTICA

El expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012), que actualmente intenta volver a la política con su propio partido, fue muy crítico con el plan de López Obrador y aseguró que "su mensaje que hace daño para el país".

"No existe un plan concebido, eficaz, para hacer frente ni a la crisis sanitaria de la COVID-19, ni a esta crisis económica sin precedentes, quizás, desde la Revolución Mexicana (1910 a 1924)".

Calderón acusó a López Obrador de "vivir en otra realidad" y de "casi matar" el "precario" sistema de salud que ya existía cuando accedió a la presidencia.

Del mismo modo, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó en el sexenio de 2012 a 2018, emitieron un comunicado calificando de "insuficientes" las medidas anunciadas el domingo.

"Sin apoyo, dada la fuerza de la crisis económica, se van a perder cientos de miles de empleos en el país", lamentó la formación, tras pedir "un gran pacto nacional" para acordar medias "amplias e integrales".