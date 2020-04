Araujo: "Venir a liga española es la mejor decisión que he tomado"

Vigo, 7 abr (EFE).- El internacional mexicano Néstor Araujo, que vive su segunda temporada en el Celta de Vigo, considera que dar el salto al fútbol español fue “la mejor” decisión que tomó en su carrera deportiva.

“Yo vine muy ilusionado y te sorprende mucho el nivel de velocidad con el que se juega en España, al margen del técnico y del táctico. La rapidez del fútbol me sorprendió desde un principio. Haber llegado acá fue la mejor decisión”, declaró el central en una entrevista con Celta Media.

Araujo, fichado del Santos Laguna por cerca de siete millones de euros, no esconde que estos dos años han sido “complicados” porque el Celta ha estado inmerso en la pelea por eludir el descenso, aunque para él “lo más importante” es que el equipo va “a mas” desde la llegada del técnico Óscar García Junyent.

“En las últimas semanas me daba mucha tranquilidad que no estábamos recibiendo goles en los partidos. Hay que seguir en esta línea porque creo que fue muy acertado todo lo que estamos trabajando con Óscar. Ahora lo primero y fundamental es salir de esa situación, es el paso que tenemos que dar ya para luego pensar en otras cosas”, subrayó el defensa mexicano.

El futbolista del Celta reconoce que echa de menos los entrenamientos con el grupo en A Madroa, pero está aprovechando el confinamiento para “reflexionar” y estar “más tiempo” con su mujer.

En cuanto al futuro, Araujo sueña con repetir experiencia olímpica con su selección después de colgarse la medalla de oro en Londres 2012.

“Es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Estar conviviendo en la villa olímpica con los mejores deportistas del mundo, tener a 50 metros desayunando a Pau Gasol o a Isinbayeva es algo increíble. Si tuviera la oportunidad de volver a unos Juegos Olímpicos no lo dudaría. No tuve minutos, pero la medalla de oro está en mi casa. Es algo indescriptible”, aseguró.