"No hay ruptura" entre empresarios y Gobierno de México, afirma López Obrador

México, 8 abr (EFE).- A pesar de los desacuerdos para abordar la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles que exista una ruptura entre el Gobierno y el sector privado, mientras algunos empresarios de alto perfil ofrecieron su solidaridad.

"No hay ninguna ruptura. Tengo una comunicación permanente con los empresarios, esto es notorio, en los últimos días me he reunido con muchos empresarios. La mayoría está cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga su salario", afirmó.

El mandatario se refirió a la reunión que tuvo este martes con el Grupo Monterrey, que conforman los industriales de la norteña entidad de Nuevo León, sede de algunas de las compañías más grandes del país.

En la cita en el Palacio Nacional, los empresarios ofrecieron al presidente "su solidaridad a pesar de tener diferentes puntos de vista acerca de cómo abordar la presente crisis sanitaria y económica", según un comunicado del sector privado.

"Los empresarios no somos sus adversarios. Por el contrario, somos un componente indispensable en la eventual recuperación económica de nuestro país", le dijo el grupo a López Obrador, según el boletín, en el que subrayaron que su prioridad es "proteger el empleo".

En su rueda de prensa, López Obrador afirmó que el Grupo Monterrey se comprometió a no despedir a sus trabajadores por la emergencia, así como lo han hecho el magnate Carlos Slim, presidente del Grupo Carso; Germán Larrea, director del Grupo México, y Alberto Baillères, presidente del Grupo Bal.

En cambio, el jefe de Estado ofreció revaluar qué sectores económicos se consideran esenciales en México, motivo de polémica desde la semana pasada, cuando se declaró emergencia sanitaria y se suspendieron labores por el coronavirus SARS-CoV-2, que ha causado 141 muertos y 2.785 contagios.

"Se hizo el compromiso de que la secretaría de Salud iba a hacer un análisis riguroso para definir cuáles son las empresas que pueden seguir operando aun con la epidemia y se está atendiendo esto", manifestó.

PRESUME APOYO

Tras la reunión con el Grupo Monterrey, López Obrador aseveró que el dueño del conglomerado Maseca, Juan González, ofreció que "no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas".

En el encuentro también participaron de forma presencial Juan Garza Herrera, director de Xignux; Armando Garza Sada, presidente del Grupo Alfa; Enrique Zambrano, director de Proeza; Rogelio Zambrano, presidente de Cemex; Adrián Sada, presidente de Vitro, y Eduardo Garza, presidente de Frisa.

El mandatario también anunció que habló por teléfono con Ana Botín, presidenta del Banco Santander; Carlos Hank, presidente de Banorte, y Ricardo Salinas, fundador de Banco Azteca, quienes accedieron a colaborar con la distribución de un millón de créditos del Gobierno a pequeños empresarios.

PATRONAL RESPALDA PROPUESTAS

La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) respaldó este miércoles propuestas del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para abordar la crisis sanitaria.

En un comunicado, coincidió con un plan que proteja al sector productivo del país, a los trabajadores y a los sectores vulnerables, además de dar certeza en la inversión pública.

"Hacemos a un lado ideologías o preferencias políticas para apoyar cualquier propuesta que le beneficie a México", declaró la Coparmex.