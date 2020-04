Save the Children pide plan integral para los niños en México ante COVID-19

México, 8 abr (EFE).- La asociación Save the Children reclamó este miércoles al Gobierno de México y en particular a su presidente, Andrés Manuel López Obrador, un plan integral para proteger a los niños ante la contingencia sanitaria de la COVID-19 y sus efectos derivados.

La ONG pidió "profundizar" el plan de reactivación económica presentado por López Obrador el domingo para atender "a un país donde más de 52 millones de personas viven en pobreza y en el que alrededor de 72 millones no cuentan con acceso a protección social", según sus cifras.

Además de la preocupación económica, Save the Children resaltó su inquietud por el repunte en la violencia intrafamiliar en el confinamiento, que "afecta centralmente a niñas, niños y mujeres" en un país donde los índices de violencia ya son "altos".

Por tanto, la organización insistió en la necesidad de establecer un plan integral comprometido con los niños y las niñas conducido por el gobierno federal pero con la participación "de todos los niveles y poderes de gobierno, así como del sector privado y el social".

Save the Children exhortó al Ejecutivo a aprobar una renta mínima básica para todos los trabajadores del sector informal, para aquellos que hayan visto reducidos sus ingresos por la pandemia y para todos los que no se benefician de ningún programa social.

Además, para la asociación son necesarios "estímulos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas" que ayuden a su pervivencia y, por tanto, a mantener el nivel de empleo.

En cuanto a las grandes empresas, Save the Children reclamó al Gobierno "mantener una colaboración responsable" para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Las medidas enfocadas particularmente a los niños deberían incluir una campaña informativa para que aprendan a detectar y distinguir los distintos tipos de violencia y a usar correctamente los mecanismos de denuncia.

Asimismo, la ONG pidió dar a los padres y criadores herramientas que permitan una crianza "con ternura", así como dotarlos de acompañamiento y orientación para atender su salud mental y la de los niños.

Por último, Save the Children llamó a reforzar los mecanismos para identificar y denunciar la violencia intrafamiliar, y que todas las víctimas reciban "protección en unidades especializadas y tengan acceso inmediato a la restitución de sus derechos".

La pandemia de COVID-19 suma en México 141 fallecidos y 2.785 casos.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.