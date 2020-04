Patronal mexicana insiste en "diálogo abierto" con políticos por la pandemia

México, 10 abr (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal patronal de México, insistió este viernes en mantener un "diálogo abierto" con el Gobierno y la clase política y lamentó las supuestas críticas recibidas a sus propuestas contra la pandemia de COVID-19.

"Estamos convencidos de que, en estos momentos tan difíciles, sólo el diálogo abierto y el respeto a las posturas distintas permitirán alcanzar acuerdos concretos para que México supere esta crisis", indicó el CCE en un boletín.

Explicó que en los últimos días ha circulado un audio y un vídeo que se atribuyen a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde descalifican propuestas del CCE "para proteger el empleo y los salarios", y así prepararse para la recuperación económica.

"Nos sorprende, pues la propuesta que hace unos días presentaron los legisladores del propio Morena tiene muchas similitudes con la nuestra, empezando por la relevancia de mantener los programas sociales", indicó.

Por ello, el CCE instó a mantener el diálogo ante lo que calificó como la crisis "más grave" de la "historia reciente" de México.

"Están en riesgo el sustento de millones de mexicanos y sus familias, y la sobrevivencia de centenares de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que generan los ingresos de todas esas familias", agregó.

Por ello, instó a que no haya "división" ni "descalificación infundada" ni "confrontación" en un momento "tan delicado" para México.

"La única manera de ayudar a los más desprotegidos es uniéndonos todos los sectores de la sociedad. (...) El futuro del país está en juego. Estamos seguros de que todos tenemos el mismo objetivo: ayudar a quienes hoy están más vulnerables. Necesitamos claridad de mente para juntos definir cómo", subrayó el CCE.

E instó una vez más a lograr un "gran acuerdo nacional" que proteja el empleo y a las empresas de todos los tamaños en esta crisis.

"Es tiempo de hacernos responsables", subrayó.

México se encuentra actualmente en la fase dos de contingencia por COVID-19 y hasta este jueves, sumaba ya 3.441 casos confirmados y 194 muertos.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el pasado domingo un plan de reactivación económica centrado sobre todo en la generación de empleos y en las ayudas a las clases más desfavorecidas, lo que generó muchas críticas en el empresariado, que lamentó que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.