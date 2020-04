Vianney Trejo, una campeona con fantasías de agua

México, 11 abr (EFE).- Ahora que se entrena aislada por la COVID-19, la nadadora Vianney Trejo, esperanza de México para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, asume que su felicidad está mutilada si una parte de la vida transcurre fuera del agua.

"Extraño los entrenamientos en la alberca. Los nadadores somos 70 por ciento de agua y aunque la salud es primero y debemos estar en casa, me ha costado", aseguró este sábado en entrevista a Efe la doble campeona de los Parapanamericanos de Lima 2019.

Trejo es uno de los ejemplos más genuinos de superación en el deporte mexicano en los últimos tres años. Después de los Paralímpicos de Río 2016 sufrió luxaciones de cadera y un problema cardíaco, lo cual la puso el borde del retiro, pero persistió y llegó en su mejor forma a la justa continental de Lima.

Entre las mejores postales de México en la competencia continental de la capital peruana está la del resurgimiento de Vianney, quien se presentó saludable y ganó medallas de oro en las prueba de 400 metros libre y el relevo 4 por 100 del mismo estilo, además de plata en 100 dorso y 200 combinados.

"Ha sido un ciclo olímpico pesado, pensé en retirarme, pero ahora estoy en perfectas condiciones, me imagino medallista en los Paralímpicos de Tokio y luego seguir para estar en París 2024", afirmó.

Trejo nació el 2 de agosto de 1994 con una malformación congénita, pero creció en un ambiente sano y con motivo de sus 15 años se regaló a sí misma la medalla de oro en la prueba de 400 libre de los Panamericanos de Guadalajara, después de lo cual ganó seis títulos continentales más, cuatro en Toronto 2015 y los dos en Lima.

"Ganar medalla en Paralímpicos es el pendiente. Me estoy preparando para buscarla en Tokio, confío en el trabajo de mi equipo. Las mayores posibilidades son en 400 metros estilo libre", reconoce.

Vianney es una nadadora diferente, con capacidad para las distancias largas, pero capaz de tutearse con las mejores del mundo en pruebas de velocidad como los 100 metros estilo dorso.

"Es difícil entrenarse en ambas, tengo una resistencia innata, sin embargo me gusta el estilo dorso y por eso lo nado", explica.

Estudiante de psicología, la campeona reconoce que el aspecto mental es decisivo en su carrera y lo trabaja tanto como su preparación física. Aunque no usa mantras ni amuletos, sí aprendió técnicas de relajación y visualización, con las cuales allanó el camino hacia los triunfos.

"El cerebro mueve todo, lo que pensamos el cuerpo lo va a hacer y he aprendido a estar enfocada", explicó.

En estos días Trejo trabaja en su casa en Cancún con un tapete para fortalecer el abdomen, mancuernas con las que hace trabajo de fuerza de piernas y hombros y rutinas con liga para imitar movimientos en el agua.

"Me ayuda pero no es igual. Los ejercicios en casa no igualan los del día a día, además no tenemos nutriólogo ni fisioterapeuta", observó.

Vianney cumple el plan de trabajo de su entrenador, aunque se siente incompleta porque, en estas semanas sus fantasías de agua se limitan a unos minutos al día, cuando debajo de la regadera hace movimientos de natación.

"Me veo en el deporte de alto rendimiento hasta que el cuerpo aguante, pero yo tendría que nadar hasta que sea una viejita para mantenerme en forma y no dejar lo que amo, estar en contacto con el agua", dice, persistente en su obsesión.