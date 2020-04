Muere de COVID-19 el presidente de la bolsa mexicana a los 70 años

México, 12 abr (EFE).- El presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, falleció este domingo a los 70 años por complicaciones derivadas de la enfermedad COVID-19.

"La Bolsa Mexicana de Valores informa con profunda tristeza que el licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de su Consejo de Administración, falleció el día de hoy", expresó la institución en un comunicado.

"Directivos y personal enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos, y lamentamos esta sensible pérdida. Descanse en Paz", concluyó el breve texto.

Ruiz Sacristán fue a mediados de marzo uno de los primeros casos de COVID-19 confirmados en México, país que acumula al menos 273 muertos y 4.219 casos confirmados de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV2.

Se sospecha que contrajo la enfermedad durante un viaje a Colorado (Estados Unidos) junto a otros empresarios, como José Kuri, integrante del consejo de administración del Grupo Financiero Inbursa, quien también dio positivo a la prueba de COVID-19.

Las reacciones del mundo político y empresarial por el fallecimiento del presidente de la bolsa mexicana no se hicieron esperar.

A través de redes sociales, la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó "profundamente" la pérdida y envió "sinceras condolencias a sus familiares y amigos".

"Fue uno de los banqueros más talentosos que conocí. Será recordado además como un gran financiero. Pero se le extrañará por sus muchas virtudes y generosidad como persona", expresó José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, expresó que el país perdió "a un gran mexicano, banquero de tradición, genio financiero y persona íntegra".

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señaló que "esta Pascua se adelanta en el camino un gran mexicano, que trabajó incansablemente por el desarrollo de nuestro país".

Ruiz Sacristán era presiente del consejo administrativo de la bolsa mexicana desde 2015 y fue fundador del Consejo de Administración de Ve por Más, en donde fue presidente de 2003 a 2015.

También ocupó el cargo de presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) de 2011 a 2013.

Nacido el 27 de octubre de 1949 en Ciudad de México, Ruiz Sacristán era hermano gemelo de Carlos Ruiz Sacristán, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).

Estudió administración de empresa en México y en Estados Unidos, y fue directivo del grupo financiero Bital y del banco HSBC.

Su estado de salud causó revuelo en el mundo financiero, dado que su contagio se conoció el 12 de marzo, en plena Convención Bancaria, que reunió a cerca de 1.000 banqueros en la ciudad de Acapulco.

Aunque Ruiz Sacristán no estuvo en el cónclave, se extendió el preocupación entre los directivos que habían mantenido contacto reciente con el presidente del consejo de administración de la bolsa mexicana.

Las autoridades sanitarias de México informaron este sábado que el país registró 273 fallecidos por COVID-19, 40 decesos más que el día anterior, y 4.219 enfermos confirmados, un aumento de 375 casos en las últimas 24 horas.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.