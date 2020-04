Berlín anuncia regreso a los entrenamientos con la medalla olímpica en mente

México, 22 abr (EFE).- El saltador mexicano Kevin Berlín, doble campeón en los Juegos Panamericanos de 2019, anunció este miércoles que en una semana estará recuperado de una lesión de abdomen y listo para trabajar por una medalla olímpica en Tokio 2020.

"Se trata de un desgarre entre el abdomen y la pierna; a finales de mes estaré de regreso y comenzaré a trabajar el fortalecimiento. En casa tengo pesas, ligas y lo suficiente para entrenarme", comentó a Efe Berlín, que cumplirá 19 años el próximo sábado

Berlín fue la revelación de la competición de saltos de los Panamericanos de Lima, al derrotar en la final individual al favorito Iván García, su compañero de equipo, con el que conquistó una segunda presea de oro en clavados sincronizados.

Aunque ahora se limita a trabajar en su casa, aislado para evitar el contagio de la COVID-19, cuando regrese a los entrenamientos, Berlín tratará elevar el grado de dificultad de sus ejecuciones para aumentar las posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos y en ellos pelear por una medalla.

"La idea es hacer saltos con más dificultad para llegar a Tokio con más posibilidades de ser protagonista; pretendo hacer los mismos saltos que mis compañeros Iván García y Germán Sánchez, las 4,5 vueltas adentro y las 2,5 vueltas al frente con tres giros. Hay tiempo para trabajarlos", señaló.

Aunque ganó el título de América en el verano pasado, Berlín deberá mostrar una elevada forma deportiva para llegar a los Juegos porque disputará el lugar con dos rivales de mucho nivel, Sánchez, con dos medallas de plata en los dos últimos Juegos, e Iván García, subcampeón en sincronizados en Londres 2012.

"La competencia es sana, pero será dura; Germán Sánchez regresa fuerte a los entrenamientos después de lesiones y los dos que estén mejor de nosotros tres irán a los Juegos. El entrenador Iván Bautista será quien decida", observó.

El joven se llevó las portadas de los medios del continente al ganar los Panamericanos porque después de conquistar los títulos dijo que también los flojos podían ganar y dio la idea de ser un displicente en los entrenamientos, algo que, según aclaró, no es así.

"Ningún deportista profesional es flojo, es imposible, solo que unos tienen más talento y otros necesitan más trabajo. Yo tengo talento, en mi anterior equipo me decían flojo y por eso me referí a la palabra, pero trabajo duro, a veces con 100 saltos en un día", comentó.

Aunque está concentrado en alcanzar su forma deportiva y llegar en las mejores condiciones a Tokio, Berlín no se presiona, dice que la prioridad es disfrutar sus entrenamientos y lo demás saldrá como consecuencia.

"A los chinos se les puede ganar, me veo en lucha por medalla en mis primeros Juegos Olímpicos, pero no me obsesiono, mejor disfruto el momento", agregó.

El equipo de saltos es una de las máximas esperanzas de México de ganar medallas en los Juegos Olímpicos, en los que el país aspira a conquistar unas cinco preseas, con buenas posibilidades en taekwondo, tiro con arco, gimnasia, béisbol, tiro deportivo, fútbol masculino, si se clasifica, y otras disciplinas.