Andrés Almeida presenta "R", casi como el Walter White mexicano

México, 24 abr (EFE).- El actor mexicano Andrés Almeida es uno de los actores más activos del momento, tan solo en abril verán la luz cuatro de las series en las que ha participado y una de ellas mostrará la historia de Francisco Barón, un hombre que recibe un diagnóstico médico erróneo que lo llevará a convertirse en el Walter White mexicano por equivocación.

"No hubo una construcción del personaje basado en él, pero creo que sí se puede comparar con eso. Walter White es un personaje que está condenado y lo único que quiere es alivianar a su familia y mi personaje termina haciendo eso", explicó Almeida a Efe durante una entrevista en la que dio detalles sobre su personaje en la serie "R", que se estrena el 27 de abril por Paramount TV.

Francisco Barón recibe la noticia de que es una persona sana, mientras que a Francisco Barrón (Mauricio Ochmann) le anuncian que está a punto de morir a causa de un cáncer terminal. El diagnóstico para ambos es contrario y por lo tanto es lo que hará que sus vidas cambien exponencialmente.

"Mi personaje de alguna manera va a pelear por su vida y luchar por su familia. Es humor negro, hay mucha acción y hay elementos dramáticos: mi personaje tiene cáncer terminal, es un padre amoroso y tiene que hacer lo mejor para despedirse y dejar a la familia bien parada", comentó.

También afirmó que interpretarlo fue un reto, pues ahondó en que ciertos papeles traen consigo un desgaste emocional. En este caso la condición física del personaje, al tener cáncer, "era muy exigente".

"Yo todo el tiempo estoy o desbordado por ese dolor que me está impidiendo hacer cosas, o hasta atrás de que me estoy consumiendo la morfina para no sentir ese dolor. Representar todas estas cosas hace que pueda ser muy cansado", aseguró.

UN ACTOR CAMALEÓNICO

Es por eso que prefiere la comedia, un género que ya ha explorado antes y que volvió a experimentar en la recién estrenada serie "Ana", una historia inspirada en la vida de la actriz Ana de la Reguera, protagonizada por ella misma en la que Almeida es Check, un alto ejecutivo de una gran cadena de televisión mexicana del que asegura es mejor no revelar su identidad.

"Está basado en alguien real. Ana y yo lo hablamos mucho y creamos al personaje desde cómo viste hasta cómo habla o cómo interactúa, y la verdad es que la pasamos divertidísimo. No podíamos parar de reír y me decía que se sentía con el personaje real, lo que tomo como el mejor cumplido de lo que puede ser mi chamba (trabajo)", aseguró Almeida.

Así, el actor navega del drama a la comedia logrando ser camaleónico en sus distintos personajes con los que no solo busca retarse sino que sean esas interpretaciones las que "dicten hasta dónde podemos llevar las cosas" y le obliguen a hacer lo que no ha explorado.

Y aunque ha participado en un sinfín de proyectos, el actor se confiesa cuando explica que es un músico frustrado, cosa que lo conecta con Max, su personaje en la serie "100 días para enamorarnos", que presentará por Telemundo el próximo 28 de abril.

"Casi casi van a ver a Andrés Almeida interpretando a un Andrés que se llama Max. Creo que es uno de los personajes más parecidos a mí de los que he hecho hasta la fecha. Este personaje es chistoso, amoroso, bonachón, transparente. Aquí soy un padre de familia muy amoroso y entregado pero soy un desastre", señala.

En la serie se podrán escuchar canciones de la autoría del actor, quien además es parte de la nueva temporada de "Run Coyote Run" y aún espera poder estrenar la película "Amores Modernos" y "Me casé con un idiota", que a causa del coronavirus han tenido que aplazar su estreno.

