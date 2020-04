Javier Camarena: Tiene que entenderse que el arte es también nuestro sustento

Inés Amarelo

México, 25 abr (EFE).- El tenor mexicano Javier Camarena consideró en una entrevista con Efe que, en medio de la complicada crisis que está pasando el mundo por el coronavirus, la gente tiene que comprender que el arte es un placer pero también un sustento para muchos.

"He tratado siempre de hacer conciencia. Si bien amamos nuestro trabajo y disfrutamos de cantar, hacer teatro o tocar un instrumento, para muchos de nosotros es nuestro sustento. Muchas plataformas están compartiendo gratis y está genial, pero al final del día esperamos retribución y poder volver", detalló.

Durante la cuarentena, el mexicano más célebre del mundo de la ópera, participa en recitales y conciertos en línea organizados por grandes teatros junto a importantes cantantes, como el Festival Donizetti de Bérgamo el pasado viernes o la gala "At-home" del Metropolitan Opera House de Nueva York este sábado.

En estos espectáculos virtuales ofrecerá, con "mucho gusto", grandes arias de su repertorio habitual a pesar de las dificultades técnicas o los problemas para coordinar la voz con la base musical o el pianista encargado de acompañarlo.

"La dificultad más grande es que difícilmente vas a tener la calidad que se espera y más tratándose de una emisión desde un teléfono. Yo lo equiparo con la experiencia que tuve en el Festival de Salzburgo, que teníamos que presentar la obra en un hangar del aeropuerto y la orquesta estaba como a 150 metros de nosotros", explicó.

En el caso de Bérgamo, Camarena tuvo a un pianista acompañante en Italia con el que se tuvo que coordinar, ya que él está en Suiza, donde reside habitualmente.

En cuanto a la gala del Metropolitan, dijo, le hicieron llegar una pista con acompañamiento de piano de uno de los pianistas del teatro, así que pondrá un altavoz y cantará sobre esa base.

Aunque la audiencia de ambos eventos es mucho mayor que la que puede tener habitualmente cualquiera de los músicos que participan, Camarena es muy activo en las redes sociales y comparte muchos momentos de su profesión y de su vida con sus seguidores, como por ejemplo ensayos en directo o obras que está preparando.

UN ALTO OBLIGATORIO

A pesar de los difíciles momentos que está pasando el cantante al igual que todas las personas que deben quedarse en casa y no pueden trabajar, de alguna manera este parón fue favorable para él, ya que necesitaba un descanso.

"Toda esta situación fue un alto obligatorio pero me encontró en un momento de bastante fatiga, venía cansado de meses. Justo el día que se anunció cuarentena en Nueva York era el día que tenía que presentarme en 'La Cenicienta' en el MET. Me regresé a Suiza al día siguiente. En esa parte me ha sentado muy bien, era un descanso que necesitaba", confesó.

Desde que volvió a Suiza, se cancelaron todas las funciones que tenía programadas en Nueva York, Roma, Salzburgo, Berlín y Austria.

Además, en julio tiene programada la grabación de su próximo disco y espera que para ese momento ya esté más o menos restablecida la normalidad y poder sacar su proyecto adelante, ya que está muy ilusionado.

"Espero que toda la gente pueda acompañarnos en estos festivales gratuitos y vernos cantando, analizando partituras y conversando. También que todo termine y volvamos pronto a trabajar", concluyó.

Camarena nació en 1976 en Xalapa-Enríquez, en el oriental estado de Veracruz. Siempre tuvo un gran interés por la música y el pasado año celebró 15 años de carrera en la ópera con varios conciertos en su país natal.

En noviembre de 2019 aseguró en entrevista con Efe que está preparado para seguir trabajando al menos otros 15 años más.

