Javier Gómez Santander, la pluma que revivió "La Casa de Papel"

Manila, 28 abr (EFE).- Curtido en el periodismo, Javier Gómez Santander aterrizó de manera fortuita en el equipo de guión de "La Casa de Papel", serie española convertida en símbolo de rebeldía y lucha social que ha encandilado a una audiencia planetaria.

"Con una mirada más latina y emocional, hemos conectado con audiencias periféricas que miran el mundo desde posiciones similares a las nuestras", apuntó el jefe de guión de la serie en una videoconferencia organizada por el Instituto Cervantes de Manila, a la que se conectaron seguidores de todo el mundo.

Según Santander, plataformas como Netflix -que ha llevado "La Casa de Papel" a todos los rincones del mundo- han roto con el monopolio anglosajón de la creación audiovisual, lo que ha permitido descubrir que las emociones que transmite una serie española no sólo conectan con Latinoamérica, sino también con Filipinas, Turquía o Líbano.

"La Casa de Papel es hija de la debacle financiera de 2008, que dejó un mundo traumatizado con la crisis de liquidez" -apunta el guionista-, por lo que una trama basada en una banda de atracadores que imprime su propio dinero con caretas de Dalí y que canta "Bella Ciao" -himno de la resistencia partisana-, enganchó a la audiencia.

La serie es la ficción de habla no inglesa más vista en Netflix y su cuarta temporada, que se estrenó el pasado 3 de abril con medio planeta confinado, ha sido vista por más de 65 millones de espectadores.

LA CLAVE ES EMOCIONAR

Para Santander la clave del éxito de cualquier creación -periodística, literaria o audiovisual- es que sea capaz de emocionar y ese fue el mismo argumento con el que Alex Pina, creador y productor de "La Casa de Papel", lo convenció para que prestara su pluma al proyecto.

"Yo iba a renunciar educadamente a la propuesta porque no me veía escribiendo guiones, aunque a medida que Pina me contaba el atraco me iba seduciendo. Cuando me dijo que él se dedicaba a generar emociones me convenció", explicó Santander.

Después de haber trabajado prensa, radio y televisión, Santander se lanzó a la literatura con "El crimen del vendedor de tricotosas", una novela negra cargada de humor e ironía que fue un fracaso de ventas pero que tuvo a Pina entre sus lectores satisfechos.

"La Casa de Papel" también tropezó en sus inicios: se estrenó en mayo de 2017 en la cadena tradicional española Antena 3 con 4 millones de espectadores, pero pronto cayó a dos millones, lo que precipitó su final.

Cuando era "un proyecto muerto" Netflix lo compra, lo sube a la plataforma en enero de 2018 y en un mes ya era un fenómeno mundial: "En Arabia Saudí una grada entera en un estadio de fútbol llevaba las caretas de Dalí y en el carnaval de Río de Janeiro el traje de la banda de atracadores fue el disfraz más vendido".

SEGUIR O NO SEGUIR

Ante el éxito apabullante de las dos primeras temporadas -las que cubren el atraco triunfal a la Fábrica de Moneda y Timbre-, Netflix propone al equipo de la serie revivir esa historia que ya tenía fin.

"La decisión que más nos costó fue si seguíamos. Por un lado la serie se había convertido en un mito y queríamos mantenerlo, pero por otro lado la trama estaba cerrada", explica Santander, que tuvo claro que la única opción era un nuevo atraco en el Banco de España, pero había que encontrar un buen motivo: la detención de Río.

Santander confiesa que el éxito de La Casa de Papel ha dado a todo el equipo de la productora Vancouver Media más libertad y confianza -"ahora como creadores no tenemos que justificar tanto nuestras ideas"-, pero también "vértigo".

Se han ganado la confianza de Netflix, que les ha encargado más proyectos: la serie "Sky Rojo", protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y cuyo rodaje se ha visto paralizado por la cuarentena, y "White Lines", serie ambientada en Ibiza que se estrenará en mayo, escrita por los guionistas de "La Casa de Papel" en colaboración con Left Bank Pictures, productora de "The Crown".

También vendrán nuevas temporadas de "La Casa de Papel", donde se dará más recorrido a Manila, el nuevo personaje encarnado por Belén Cuesta que se une a la banda de atracadores.

"Al principio elegíamos los nombres al azar, pero ahora no. Manila es una ciudad evocadora y fácil de pronunciar en diferentes idiomas", explicó Santander sobre el apodo del nuevo personaje que ha causado furor entre la amplia legión de fans en Filipinas.

¿Y si el guionista traspasara la gran pantalla para integrar la banda? "Sería Sarajevo, sin lugar a dudas", confiesa con contundencia.

Sara Gómez Armas