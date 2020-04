Isaac Brizuela confiesa sentirse cobijado en el Guadalajara

Guadalajara (México) 28 abr (EFE).- El delantero Isaac Brizuela aseguró este martes que se siente cobijado en su equipo y que cambiar su posición habitual en el campo fue una manera de mantener la titularidad y ayudar.

"Siempre me he sentido cobijado en Chivas. La llegada de tantos futbolistas lo tomamos como que nos ayudarían a ser mejores con una exigencia. Estoy tranquilo porque lo he hecho bien y nunca me pasó por la cabeza que quisieran deshacerse de mí", declaró a Efe.

Chivas fue el equipo que más refuerzos fichó para el Clausura 2020 con ocho, lo que orilló a Brizuela en algún momento a cambiar de perfil en el campo.

"Al llegar tantos refuerzos habló conmigo el entrenador Luis Fernando Tena, me dijo que en un momento dado podía moverme al lado izquierdo o hasta de enganche como algunas veces jugué en el Toluca, dependiendo de las circunstancias de los rivales", señaló.

La llegada de Uriel Antuna procedente del Galaxy de Los Ángeles puso en predicamentos la titularidad de Brizuela, pero éste respondió con participación en los 10 juegos disputados hasta el paro de la liga el pasado 15 de marzo por la COVID-19.

"Antuna peleaba mi posición. Tener a alguien como él, que presiona día a día por ser titular, hace que me prepare mejor para aprovechar al máximo cada momento, cada partido ", agregó.

Isaac Brizuela, de 29 años, es el único jugador que continúa en las Chivas del equipo que con el argentino Matías Almeyda en la dirección técnica obtuvo un título de liga, dos de copa y uno de Concacaf entre 2015 y 2018.

"Fue una etapa maravillosa en la que todos aportamos algo y se nos dieron las cosas, de alguna manera quedaremos en la historia de un club grande de México. Mi anhelo sería retirarme en Chivas", afirmó.

Brizuela manifestó que se siente en plenitud y contento por lo que ha sido su trayectoria de 11 años, a pesar de que le dolió no haber podido jugar en el extranjero.

"Después de ir al Mundial de Brasil, el Celtic vino a buscarme, pero al Toluca le pareció poco el dinero que ofrecían", concluyó.