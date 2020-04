'Seiya' Bracamontes: "Ya no me gusta League of Legends como antes"

México, 28 abr (EFE).- El mexicano Ali 'Seiya' Bracamontes, el jugador con más títulos de League of Legends (LoL) en Latinoamérica, aseguró este martes que ya no le gusta este videojuego como antes.

"No puedes hacer algo por tanto tiempo y seguir disfrutándolo siempre al 100 por ciento. Me gusta League of Legends, pero obviamente creo que hace siete u ocho jugaba mucho más, sólo pensaba en eso, ahora también, pero en otro aspecto, es mi profesión", explicó a Efe el carrilero central del bicampeón Isurus.

Los registros en la página especializada Leaguepedia dicen que la carrera profesional de Seiya inició en junio de 2012.

En este Apertura 2020 de la LLA, el peruano Sebastián 'Oddie' Niño, de Isurus, y el chileno Joaquín 'Plugo' Pérez, de All Knights, anunciaron su retiro.

Plugo lo hará tras el Apertura 2020 y Oddie después del Clausura 2020.

"El retiro es algo que pasa por la mente de todos, especialmente después de una derrota, es natural. Personalmente no estoy pensando en el retiro ahora mismo, siento que en cuanto llegue el momento lo voy a saber", agregó el jugador de 23 años.

Seiya, quien aseguró estar en su mejor versión, enfrentará su tercera final consecutiva con Isurus, en la que buscará el tricampeonato de la LLA.

El sábado, el tiburón y el jugador más emblemático de la región, enfrentarán en el partido por el título a All Knights, equipo al que vencieron en el Clausura 2019.

"Ante All Knights será una partida pareja, es mejor que el equipo al que vencimos el año pasado. Tienen un mejor tirador -el coreano Noh 'Alive' Jin-wook, nombrado extranjero de la temporada-, pero su jungla -el argentino Manuel 'Pancake' Scala- y su carril superior -Park 'Jisu' Jin-cheo- son peores que los jugadores del año pasado", complementó el mexicano.

All Knights consiguió su pase a la final el 19 de abril, una semana antes que Isurus, que tuvo que jugar los cuartos de final y semifinales el sábado y domingo pasados.

Para Seiya, esto será una ventaja para la organización chilena ya que pudieron ver ocho juegos del bicampeón con sus respectivas estrategias.

"Tienen una ventaja, mas tampoco es la gran cosa. Contamos con una semana para prepararnos, tenemos selecciones de campeones que no usamos; es algo con lo que podemos lidiar", mencionó.

Para llegar a la final, Isurus venció a Infinity Esports en cuartos y a Rainbow7 el domingo. Con ambas escuadras remontó un 1-0 en contra para cerrar con tres victoria en fila.

"No creo que haya mucha diferencia entre nosotros y los otros equipos en cuestión de nivel, pero sabemos cuándo prender ese interruptor de la fase final. Sabemos cómo transformarnos y adaptarnos a los mejores de cinco y siento que eso le falta a los demás equipos", expuso Bracamontes.

El jugador nacido en Ciudad Obregón, norte de México, se describió como una persona a la que no le gusta perder.

"Perder se siente mucho peor de lo que ganar se siente. Es muy miserable poner tanto trabajo y no ver los frutos perdiendo", concluyó.