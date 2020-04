BBVA urge medidas a México por riesgo de perder 1,5 millones de empleos

México, 28 abr. (EFE).- BBVA urgió este martes al Gobierno mexicano a adoptar un paquete fiscal que represente 6 % del PIB para sortear una contracción económica de hasta 12 % por la crisis del coronavirus, que podría llevar a perder hasta 1,5 millones de empleos.

"Es urgente y necesario una respuesta fiscal que proteja el empleo, de lo contrario vamos a tener daños más permanentes que, lamentablemente, van a afectar las condiciones de vida de una franja importante de la población", expuso Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México.

La economía mexicana decrecería entre 6 % y 12 % este año por la contingencia del COVID-19, según BBVA, que tiene como "pronóstico puntual" una caída del 7 %.

Si la economía cayese un 7 % la pérdida de empleos sería de entre 893.000 y 1,08 millones, indicó el banco.

Recuperar estos puestos de trabajo podría tardar hasta 2023 de no concretarse los apoyos necesarios, advirtió Serrano.

El paquete de reactivación económica del presidente Andrés Manuel López Obrador representa apenas el 0,7 % del PIB, lo que coloca a México detrás del resto de países de América Latina y el Caribe, salvo Bahamas, citó el economista con base en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El especialista cuestionó la austeridad del mandatario, al argumentar que de cualquier manera la deuda llegaría este año a una proporción de 54,2 % del PIB, casi 10 puntos porcentuales más que el 44,7 % actual.

"Hoy contener el gasto, hoy una política de austeridad, no es responsabilidad fiscal, es irresponsabilidad fiscal. Una política de austeridad fiscal y contención del gasto va a hacer que el país tenga una trayectoria de deuda más comprometida hacia el futuro", declaró Serrano.

Por estas razones, pese a prever un repunte de 2,9 % del PIB para el 2021, vislumbró que México tendrá "la recuperación más débil de América Latina".

CAE CONSUMO E INVERSIÓN

Ante la pandemia del coronavirus, el consumo privado ha decrecido 22,4 % en abril, con una caída superior al 80 % en turismo pese a un aumento del 10 % en alimentos por las compras de pánico, informó el economista jefe de BBVA México.

Además, la salida de capitales extranjeros alcanzó los 9.000 millones de dólares entre marzo y abril, mencionó con base en datos del Banco de México, una cifra superior a la de la crisis financiera de hace una década.

Con esta tendencia, BBVA México estimó una caída anual de 7,1 % en el consumo privado y un descenso del 20,6 % en la inversión privada para 2020.

Asimismo, calculó un decrecimiento anual de la producción industrial cercano al 2,5 % y de casi 8 % en la inversión fija bruta.

Por otro lado, pronosticó una caída cercana al 20 % en las remesas que se envían desde Estados Unidos.

El economista destacó tres fuentes de incertidumbre para estos pronósticos: la duración de la pandemia, el efecto que tendrá sobre la economía de Estados Unidos y la respuesta del Gobierno de México.

Aun así, reafirmó las consecuencias históricas de la crisis. "Vamos a ver una contracción en la economía del país más pronunciada que la que vimos en el año 2009 y posiblemente la caída más pronunciada en la economía del país desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado", comentó.

México suma al momento 15.529 casos de COVID-19 y 1.434 fallecidos. El país decretó la semana pasada la fase máxima de contagios y espera un pico de casos del 8 al 10 de mayo.

Para frenar la pandemia, las autoridades federales han extendido hasta el 30 de mayo la paralización de actividades no esenciales y el distanciamiento social, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de empleados en la economía informal.