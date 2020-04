La XVI edición de Gamelab Barcelona se hará en junio, pero en formato digital

Barcelona (España), 29 abr (EFE).- La XVI edición de Gamelab Barcelona 2020 Live tendrá lugar entre el 22 y el 25 de junio pero en formato digital, según ha informado este miércoles la organización, que ha subrayado que de este modo se facilitará el acceso desde cualquier rincón del planeta.

El Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo, que se viene celebrando en Barcelona desde 2011, contará con un programa de ponencias, seminarios, talleres, charlas magistrales y coloquios en línea, como en años anteriores.

En los últimos años, Gamelab ha convocado a los creadores más influyentes del sector como Shigeru Miyamoto ("Super Mario Bros"; "The Legend of Zelda"); Hideo Kojima ("Metal Gear, "Snatcher"); Shuhei Yoshida (presidente de Sony Worldwide Studios); Jade Raymond ("Assassin's Creed", "Splinter Cell"); Toru Iwatani ("Pac-Man"); Shinji Mikami ("Resident Evil"); Amy Henning ("Uncharted"); Jordan Mechner ("Prince of Persia") o Mike Sepso (referente mundial en eSports).

La inscripción al congreso se realizará a través de la web www.gamelab.es y será gratuita para las principales conferencias.

En esta edición de 2020 se volverán a entregar los Premios Nacionales a la Industria del Videojuego, que reconocerá los proyectos más destacados desarrollados por estudios y profesionales en España durante el pasado año, con una entrega virtual.

Los organizadores han decidido esta adecuación de formato por consenso y tras evaluar la evolución de la pandemia, así como las directrices sanitarias: "El objetivo es mostrar el respaldo a la industria y a los amantes del ocio digital que han apoyado esta cita a lo largo de toda su historia, para regresar a la ciudad española de Barcelona con mayor fuerza si cabe en su próxima edición".

Barcelona mantiene así la capitalidad de la industria del videojuego, donde cohabitan las empresas de desarrollo y los eventos más destacados del sector.

La cita, asegura la organización, es un punto de encuentro para creadores, ejecutivos, inversores y prensa a nivel internacional donde se crea un espacio para la reflexión y el debate sobre las tendencias que marcan el mercado, así como una oportunidad para generar negocio, presentar proyectos y poder anticipar las experiencias y formatos que marcarán el futuro.