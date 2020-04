Presidente de la Liga Mexicana de Béisbol descarta temporada a puerta cerrada

México, 29 abr (EFE).- El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), Horacio de la Vega, aseguró este miércoles que tanto los equipos como la gerencia del circuito veraniego ven insostenible llevar a cabo la temporada 2020 a puerta cerrada.

"Más del 60 por ciento y en algunos casos el 70 de los ingresos de los equipos provienen de la taquilla y las compras de los aficionados en los estadios, es algo que queremos mantener", explicó a De la Vega a Efe.

El atleta olímpico de pentatlón en Atlanta 1997 y Sydney 2000 comentó que aunque no es prudente realizar la campaña sin aficionados, eso no quiere decir que no contemplen alternativas para hacer rentable la Liga sin público.

De la Vega compartió que semanalmente se reúne con las autoridades de salud y que la última comunicación que tuvo con ellas, le explicaron que tienen pensado iniciar a reactivar la economía a partir de junio.

"Si esto sucede, podríamos abrir una convocatoria para iniciar pretemporada en el mes de julio y arrancar en el mismo julio o agosto, eso dependerá de cómo evolucione la pandemia", agregó.

Al momento, la LMB considera un calendario de 50 o 51 juegos como mínimo -más un Juego de Estrellas- y tienen hasta agosto para iniciar la campaña, en septiembre ya no sería apropiado. "Ya no estamos pensando en ganar nuevos recursos sino en salir lo mejor librados", reconoció.

De los más de cinco grandes patrocinadores del béisbol mexicano, dos de ellos han pedido no participar en esta campaña, a pesar de ello los 16 equipos mantienen sus intenciones de jugar en 2020.

Entre los planes no está llevar a cabo la temporada en una sola ciudad, pero sí jugar en estadios sin su máxima de capacidad para mantener la distancia en caso de que las autoridades de salud así lo recomienden.

En el plan original, la temporada 2020 de la LMB estaba pactada para el 6 de abril con un calendario de 102 juegos, pero la pandemia de la COVID-19 obligó a posponer el inicio primero al 11 de mayo y luego a una fecha incierta.

"Vamos a tener claridad los primeros 15 de días de mayo sobre algunas cosas más a detalle. Hemos previsto son muchos escenarios, todo cambia diario, no sólo es un tema de salud, es un tema de términos económico y financiero", complementó De la Vega.

Horacio de la Vega fue nombrado en noviembre nuevo presidente de la LMB, después de sustituir a Javier Salinas.