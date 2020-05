México supera los 20.000 contagios y se acerca a los 2.000 muertos por COVID-19

Contenido relacionado

López Obrador asegura que México está en momento más crítico de la pandemia

México, 1 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que el país se encuentra en el momento más crítico de la pandemia de coronavirus, que hasta el 30 de abril ha dejado 19.224 contagiados y 1.859 fallecidos.

"Estamos en el pico, estamos en el momento de mayor crisis, en el momento más crítico pero al mismo tiempo estamos en el momento en que ya vamos a ir a la baja, estamos hablando de estos días", dijo el presidente en su conferencia cotidiana en el Palacio Nacional.

El mandatario señaló, con base en las predicciones, que este momento crítico de la pandemia podría alcanzarse la próxima semana.

López Obrador reconoció a las personas que se han quedado en sus casas y les dijo que "ya falta poco" y les pidió "hacer un último esfuerzo y guardarnos".

Además, sostuvo que el Gobierno no ocultará nada y dará a conocer toda la información y se mostrarán todas las gráficas para que se vea lo que ocurre.

El presidente llamó a las personas a que en caso de ser requerido acudan a los hospitales que tienen camas y ventiladores disponibles y que no están saturados a fin de que no se prolonguen los tiempos de espera y no pierdan tiempo en los traslados.

Destacó que se sigue recibiendo equipo y ventiladores, para lo que ha ayudado mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores y dijo que se están sumando voluntades. En este sentido, resaltó la utilidad del convenio con los hospitales privados que garantizaron 3.000 camas para atender a personas sin seguridad social de ciertas enfermedades.

EL MOMENTO CRÍTICO

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó en la rueda de prensa que las predicciones elaboradas por matemáticos consideraban originalmente que el momento más crítico de la epidemia llegaría entre el 8 y 10 de mayo, "pero si fuéramos muy puntuales es el 8 de mayo".

Con esta predicción falta todavía una semana para llegar hasta ese momento cumbre y después empezar a descender, comentó López-Gatell al resaltar que solo se cumplirá si las personas se mantienen en sus casas.

"Esta predicción no se va a cumplir y, en cambio, vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que existan estos casos más allá de lo que ha sido predicho", sostuvo.

LA DEUDA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presidente mexicano aseguró que no quiere que haya aumento de la deuda del país y para ello se busca la manera de que haya cambios al presupuesto y medidas como el plan de austeridad, así como el cobro de impuestos a los grandes contribuyentes.

"Si reunimos todas esas medidas, queremos que no haya aumento de deuda. Es difícil porque con la pandemia y con la crisis del modelo neoliberal en el mundo se devaluaron las monedas y eso nos afectó también en México", comentó.

Señaló que la depreciación del peso frente al dólar hace que aumente el pago de servicio de la deuda y con ello "se tienen más presiones".

López Obrador insistió en que el propósito del Gobierno es no endeudarse. "Eso es lo más fácil, la obtención de deuda" pero eso reduce el presupuesto destinado para beneficiar al pueblo porque si hay más deuda crece el monto de presupuesto que se tiene que destinar para el pago de intereses de la misma, agregó.