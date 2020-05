Leonel García, entre la música mexicana y el groove de los 70

México, 8 may (EFE).- El cantautor Leonel García vuelve a mostrar su versatilidad con "Normal", un tema original inspirado en la música de los años 70 diferente a lo que acostumbra mostrar, y asegura estar cada vez más consciente de quién es y estar satisfecho de ello.

"Creo que me estoy haciendo más viejo y estoy aceptando, en ese sentido, el lugar en el que estoy de mi vida. Acepto lo más posible quién soy y los gustos que tengo: me gusta la música de los 70, la brasileña, el folk, el R&B y todo eso lo estoy trayendo a la mesa sin mucha preocupación", dijo García en una entrevista telefónica con Efe.

Además de los géneros ya mencionados por el compositor, Leonel también ha mostrado una gran admiración por la música mexicana y una prueba de ello es su anunciado próximo disco "Amor pasado", en el que conmemora los temas mexicanos que más le gustan desde su propio estilo.

Sin embargo, su inquietud musical es tanta que aún sin lanzar en su totalidad dicho material, ya prepara uno nuevo lleno de temas originales tales como "Normal", en el que muestra una etapa madura, su evolución musical y con ello una comodidad tanto material como espiritual, para experimentar y ser él mismo su propio productor.

"Estaba yo produciendo mis canciones por primera vez y dije 'lo voy a hacer con mis músicos', porque tengo un grupo de músicos increíbles y muy capaces que antes no tenía y "Normal" es la primera canción de ese grupo de canciones. Nos gusta mucho porque es poco común en mi trabajo", comentó.

Con el ritmo de los metales y al estilo de grandes cantantes como Stevie Wonder, Bill Withers o Al Green e inspirado en temas de ellos como "Just the two of us" o "Superstition", Leonel se aventura a mostrar una canción más movida con la que, aseguró, incluso cambiará la dinámica de sus conciertos.

"¡Pero en español!, y me divertí haciéndolo. No es música agresiva ni muy estridente, sino que tiene mucho trabajo musical y está basada en la voz del cantante. Es música para bailar pero tiene que ver con que hay alguien cantando y eso hace mucha diferencia", describió.

UN LEONEL MÁS EXPERIMENTADO

Con casi diez años de distancia desde que presentó León Polar, un proyecto alterno a su trabajo como solista y como integrante del dueto Sin Bandera, el cantante considera que es posible que la esencia de la esta etapa de su música tenga la libertad con la que comenzó dicho proyecto. Sin embargo, ahora además cuenta con otras oportunidades a nivel técnico a las que antes no tenía acceso.

"Definitivamente el grado de libertad es parecido a León Polar. Es un tema muy libre de música, que no tiene nada que ver con lo que está pasando con la moda o lo de se está ocupando el resto del mundo. Está pensado en lo que nos hace sentir e incluso es un tema muy largo que no necesariamente está pensando en que cupiera en la radio", dijo.

Pero la sorpresa para sus seguidores no solamente está en el sonido, pues el cantante decidió transmitir en vivo la grabación del vídeo musical de la canción simultáneamente al estreno de la misma desde su canal de YouTube este viernes a las 18.00 horas (23.00 GMT).

"Se grabará desde casa con la gente con la que estoy aquí, el director está dirigiendo a larga distancia: nos mandó un guion a ejecutar en vivo y sin cortes y ese va a ser el vídeo oficial", cuenta.

REGRESO A LAS CLASES DE CANTO

Gracias a la cuarentena, Leonel ha podido tomarse el tiempo de darle a sus seguidores consejos de canto y explicar temas de la voz como lo hacía años atrás y está en sus planes grabar un vídeo semanal para todos los interesados.

"Es algo que empecé a hacer hace como 10 años en mi canal de YouTube. Me da risa que porque escribía en un papelito y hacía mis diagramas, pero al mismo tiempo lo hacía con cierto sentido del humor y mucha gente lo agradeció. Durante diez años me pidieron que continuara con las clases y no había podido hasta ahora" afirmó.

El cantautor tiene planeado que el disco "Amor pasado", dedicado a la música ranchera con la que termina la trilogía romántica de "Amor presente" y "Amor futuro", salga a mediados del mes de agosto para poder celebrar las fiestas patrias en México de septiembre, mientras que este nuevo proyecto aún no cuenta con una fecha de lanzamiento, pero estará mostrando nuevos temas mientras tanto.

