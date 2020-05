Ochoa asegura que el América podría competir en LaLiga por puestos europeos

México, 8 may (EFE) .- Guillermo Ochoa, portero del América de México -y ex guardameta, entre otros, del Málaga y el Granada-, aseguró este viernes que su equipo podría competir por los seis puestos que se reparten en LaLiga para la Europa League y la Liga de Campeones.

"Una institución como el Club América, con la estructura que tiene, no sólo en lo deportivo ,sino en lo administrativo; y con su fuerza económica estaría peleando por puestos de Europa League y Champions, sería difícil, pero lo haría", explicó el exjugador del Málaga y el Granada.

Los comentarios de Ochoa se dan días después de que el entrenador español Paco Jémez le dijera a la prensa mexicana que los equipos que tienen como objetivo ganar la Liga mexicana (Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Santos o América) estarían en condiciones de competir por puestos europeos en España.

El jugador de 34 años, con experiencia en la Liga francesa con el Ajaccio, reconoció que busca estar en su quinto Mundial, en Catar 2022, así que durante este aislamiento mantiene comunicación con el equipo de trabajo del argentino Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana.

"La clave después del parón va a ser hasta dónde alcance el aspecto físico, el ritmo que se ha perdido. Los primeros partidos después de la reanudación van a parecer el inicio de un nuevo torneo, pero América debe pelear por estar en la fase final", agregó el nacido en Guadalajara, oeste de México.

La Liga Mx se detuvo el pasado 15 de marzo, tras la conclusión de la décima jornada.

El guardameta reveló que durante sus primeros días de aislamiento le costó adaptarse al trabajo desde casa, tuvo que encontrar motivación y una rutina con objetivos diarios. Ahora se le ha hecho más fácil porque ve cerca el reinicio del fútbol mexicano.

"En casa no puedes disparar con la misma intensidad que en una cancha, no puedes recibir un pase de 30 metros, son muchas cosas que se pierden, por supuesto retomarlo no va a ser tarea sencilla", complementó Ochoa.

El ex jugador del Standard Lieja de Bélgica cree que cuando se reanude el fútbol mexicano, la federación y el gobierno tendrían que realizarles las pruebas necesarias a los futbolistas antes de las concentraciones o una vez por semana para descartar COVID-19 y así no se pongan en riesgo ni ellos ni sus familias.

Al momento de la suspensión del Clausura 2020, el América se ubicó en la cuarta posición de la clasificación con 17 puntos, cinco menos que el líder Cruz Azul.