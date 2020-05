La banda mexicana Enjambre invita a bailar frente a la adversidad

México, 9 may (EFE).- La banda mexicana Enjambre se aventuró en un estilo distinto para presentar "Divergencia", una canción que invita a bailar a pesar de las adversidades y que formará parte de un disco dedicado a las generaciones más jóvenes, explicó su vocalista, Luis Humberto Navejas.

"Se ha dicho que nuestra música es un poco depresiva y que tiene tintes melancólicos y esta canción es un poco lo opuesto. Se la compuse a una persona que estaba pasándolo muy mal para decirle que cuando todo esté difícil me sigue haciendo a mí feliz", detalló en entrevista con Efe.

A pesar de que este tema tiene tintes alternativos a lo que la banda había hecho hasta el momento, mantienen la esencia y el sonido del grupo que nació en 2001 en California (EE.UU), si bien sus integrantes son originarios de Zacatecas (México), y se nota que son ellos con la primera escucha, comentó el cantante.

Para Navejas, esta canción no fue escrita para ser lanzada en un momento tan complejo como el actual, marcado por la pandemia de COVID-19, en el que muchas personas pueden estar deseando un mensaje como el que se desprende de "Divergencia".

No obstante, la banda consideró que si funciona como alivio a sus seguidores será una gran alegría para ellos.

"Es muy interesante cómo la gente se apropia de la música y de sus mensajes. En un momento difícil como el actual, ojalá sea algo que les incita a bailar", expresó Navejas.

Los músicos de Enjambre siempre buscan que sus álbumes conformen "un todo" pero también consideran que las canciones pueden tener su vida independientes las unas de las otras.

Incluso en ocasiones les sucede que una vez reunidas todos los temas, surge un común denominador inesperado. En este caso lo que une las distintas pistas del disco es que está dedicado a las "generaciones de los millennials y un poco anteriores".

"Ellos son los que están a horas, meses y años de marcar la diferencia, por eso está muy dirigido hacia ellos. Esta vez es una perspectiva diferente porque esta vez ellos son los que están escuchando, cuando habitualmente hago más música para mí. Mi dedicatoria es para ellos", precisó Navejas, de 38 años.

NOSTALGIA COMO PARTE POSITIVA DE LA CUARENTENA

Aunque la banda desconoce la fecha de estreno del disco debido a las circunstancias actuales, Enjambre continúa componiendo.

El vocalista consideró que "hay muchas bendiciones disfrazadas con esta desgracia como poder estar más tiempo a un lado de todo el bullicio y poder concentrarse no solo en lo que uno es y siente, sino en terminar cosas pendientes".

Además, por fortuna solamente él y otro músico están produciendo el disco, por lo que pueden trabajar en ello con calma y juntos desde casa "manteniendo los distanciamientos sugeridos".

Y aunque Navejas echa en falta los escenarios, los viajes y la carretera, siente que habrá cierto encanto en la vuelta.

"Hay algo muy lindo que va de la mano con la añoranza. Tiene un cierto encanto el extrañar a alguien y después volverse a encontrar. Ahora más que estar frustrado estoy emocionado por el día que nos volvamos a encontrar", confesó el cantante.

Después de casi 20 años juntos, tal vez sea este amor por la nostalgia lo que une a Enjambre, banda que nació en un momento de efervescencia de grupos de rock en español de los cuales no muchos han sobrevivido al paso del tiempo.

Sin embargo, Navejas explicó cuál cree que es el motivo por el que los cinco músicos han seguido triunfando como banda: "En lugar de buscar otros trabajos, la música nos obligó a no hacer más cosas. Es una dicha que mucha gente busca y no es fácil, pero la diferencia creo que es que encontramos simpatía con el público, no creo que seamos mejores ni peores ni que haya una estrategia".

