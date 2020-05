El defensa Salcedo reconoce que su paso por Fiorentina fue clave en su vida

Monterrey (México) 14 may (EFE).- El defensa Carlos Salcedo, de los Tigres UANL del fútbol mexicano, reconoció este jueves que su paso por el Fiorentina de Italia fue clave en su vida por el aprendizaje que le permitió crecer como profesional.

"Aprendí mucho. La experiencia en Italia fue lo mejor que me pudo pasar a los 23 años. Jugar en Fiorentina me dio argumentos para irme a Alemania y gracias a eso estar con México en el Mundial de Rusia 2018. Maduré los casi tres años que en Europa", aseguró a Efe el futbolista de 26 años.

Salcedo fichó con el equipo italiano en el 2016 y después de jugar 18 partidos emigró al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, en el que estuvo hasta el año pasado.

Según el zaguero su periplo por Europa estuvo relacionado con el entrenador argentino Matías Almeyda, quien le aconsejó emigrar cuando lo dirigió en las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano.

"Hablé con Matias Almeyda porque tenía dudas de irme pero él me apoyó, algo que no todos hacen. La amistad con Matías se incrementó ahí, hoy no tengo palabras para agradecerle su ayuda porque mi vida cambió a partir de ése momento", señaló..

El jugador aceptó que le dolió no quedarse en el Guadalajara porque veía que iban a llegar cosas importantes para el equipo después de ganar la Copa Mx, pero aprovechó su momento de emigrar.

En el 2019 los Tigres, el equipo más ganador de México en los últimos tiempos, lo fichó y aunque ahora la prioridad del defensa es aportar al equipo, no descarta regresar a Europa o irse a alguna liga de Asia.

"Un día puedo estar en México y al otro en Europa, hasta he pensado en ir a China o Qatar. Uno como futbolista se ajusta al estilo de vida y se tiene que ir previniendo el fin de la carrera, así que no cierro ninguna puerta", concluyó.

Salcedo forma parte de una generación de jóvenes jugadores que llegará con madurez a la Copa Mundial de Catar 2022 en la que aspira a estar con el equipo mexicano, hoy dirigido por el argentino Gerardo "Tata" Martino.