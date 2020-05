Tania Morales dice que el reto del Guadalajara es recuperar la armonía

Guadalajara (México), 18 may (EFE).- La mexicana Tania Morales, centrocampista de las Chivas de Guadalajara, dijo este lunes que el reto de su equipo es recuperar la armonía tras la pausa de más de dos meses en el torneo Clausura femenino del fútbol mexicano.

"Lo primero es retomar la armonía que estaba encontrando el equipo en la cancha, estábamos empezando a acoplarnos bien, encontrando nuestro juego, nuestro estilo, nuestro ritmo y eso será el reto más inmediato que tenemos buscar y luego el objetivo del campeonato", aseguró a Efe.

El torneo mexicano fue pospuesto el pasado mes de marzo al concluir la fecha 10 como medida para evitar el contagio de la COVID-19, que suma 49.219 casos confirmados en México y 5.177 fallecimientos.

La escuadra femenina del Guadalajara se había colocado en el tercer pusto de la clasificación tras un sólido arranque en el torneo en el que suma 18 puntos de 30 posibles.

La capitana del equipo, con 19 goles desde que se inició la liga, descarta que el estado emocional que ha dejado el aislamiento social en México en los últimos dos meses y la falta de entrenamiento en conjunto afecte al grupo cuando reanude las actividades.

"A pesar de que la convivencia no es la misma, sí nos vemos todos los días y de alguna manera buscamos esa convivencia. No creo que vaya a ser un problema para nosotros", señaló.

Morales, de 33 años y nacida en Guadalajara, es una de las jugadoras con mayor trayectoria en la escuadra rojiblanca. Además de lograr el primer campeonato con Chivas en 2007, representó a su país en la Copa Mundial sub-20 en 2006; en los Juegos Panamericanos de 2007 y en la Copa Oro de Concacaf en 2010.

La centrocampista no descarta salir algún día del Chivas, el equipo en el que siempre quiso estar, pero su ilusión está en migrar a Europa con la intención de ponerse retos más grandes y crecer tanto futbolísticamente como en lo personal.

Hija de un futbolista, la jugadora aseguró que su entrada a este deporte fue sencilla, pues contó con el "apoyo incondicional" de su familia y sus amigos sin ningún tipo de prejuicio.

"Me siento afortunada porque no tuve que lidiar con esas cosas. Si lo he lidiado, ha sido porque como mujer ha sido difícil. Estamos en esa transición, pero en lo personal no he tenido problemas", expresó.

Cuando la liga se reanude, el Chivas deberá enfrentarse al Morelia, undécimo de la tabla.