La lucha indígena en México por proteger a las abejas deviene en documental

México, 19 may (EFE).- El festival mexicano de documentales Ambulante presentará mañana miércoles "¿Qué le pasó a las abejas?", un largometraje de Adriana Otero y Robin Canul que visibiliza la lucha de las comunidades mayas en torno a la protección de esos insectos frente a empresas transnacionales agroquímicas.

"Me enteré del tema a través de redes sociales y me pareció bastante interesante ver cómo las comunidades estaban luchando en contra de un gran corporativo como Monsanto, empecé a leer notas y me tope con Robin Canul", recordó la directora Adriana Otero en una entrevista telefónica con Efe.

El periodista Canul ya había estado trabajando con dichas comunidades del suroriental estado de Campeche y le había estado dando seguimiento a su lucha, mientras que Adriana había realizado algunos productos audiovisuales anteriormente.

"Él tenía la parte periodística y conocía muy bien el tema y yo venía de este lenguaje cinematográfico y creación audiovisual, entonces hicimos un buen equipo", mencionó Otero.

Después de varias conversaciones con Canul, este presentó a la cineasta con Gustavo Huchin y Leydi Pech, protagonistas del documental y líderes y activistas de las comunidades mayas que se han encargado de luchar en contra de la siembra de semillas transgénicas en su territorio así como el uso de pesticidas desde el 2012.

"Con esta película queremos hacer ruido, queremos llegar a las autoridades y que se logre que sea un tema prioritario en el país. Es necesario que se hagan responsables las autoridades de lo que está pasando y que logremos una acción concreta con la ayuda de la película y de las demás personas", explica Otero.

Poco a poco Otero y Canul se fueron convirtiendo en un eslabón más de la lucha que día a día llevan dichas comunidades para preservar la apicultura, una actividad ancestral esencial en su sustento ahora en peligro.

La venta de tierras a empresas privadas que modifican el ecosistema causando así un deterioro en la flora y fauna de estos lugares causados por las fumigaciones con productos tóxicos, son responsables de la muerte masiva de abejas.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Anteriormente en sus trabajos, Otero ya se había preocupado por algunas de las problemáticas a las que se enfrenta la gente que trabaja en el campo.

Sin embargo ella es de la capital mexicana y, si bien creció en el suroriental estado de Mérida, aprendió de su familia que las personas en el campo no eran tratadas con justicia.

"Creo que un poco de esta sensibilidad la adquirí por mi papá, ya que él trabajaba directamente con los campesinos y entre las pláticas de las de la familia él hablaba de los abusos que se tenían con los campesinos", relató.

Esa preocupación y necesidad de visibilizar lo que no se ha querido mostrar, fue que llevó a Otero a realizar en el 2014 su cortometraje "El valor de la tierra", y lo que después la llevó a realizar "¿Qué le pasó a las abejas?" con Canul.

"Yo desde muy niña he tenido esta necesidad de cuidar el medioambiente, uno de mis primeros cortometrajes 'El valor de la tierra' habla de esto, de la compraventa de terrenos ejidales, y el valor que la tierra tiene para un empresario y un campesino, de ahí viene el seguimiento a este tipo de temas: los derechos humanos y de mostrar lo invisible", reflexionó.

DENUNCIAN EN EL DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS

El documental será transmitido el 20 de mayo, en el marco del Día Mundial de las Abejas, en el festival de cine documental Ambulante que a causa de la pandemia por el coronavirus se ha llevado a cabo de manera virtual.

Además, con la campaña #SomosAbejas que involucra a Ambulante, el equipo de producción del documental y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes buscan lograr la prohibición de las fumigaciones aéreas en Campeche y en todo México, así como concienciar al público sobre la importancia de proteger a estos insectos.

Para reforzarlo, no solamente se tendrá acceso al documental, sino que a las 21.00 hora local (02.00 GMT del jueves) se realizará un conversatorio con la participación de los directores y la protagonista Pech, entre otros.

Otero fue alumna de la segunda y tercera generación de "Ambulante Más Allá de Documental Ambulante A.C.", un espacio educativo creado por el festival, por lo que se confiesa orgullosa y contenta de poder mostrar su primer largometraje en este espacio.

"Mi carrera se la debo a 'Ambulante más allá', ahí me forme totalmente, fue la única oportunidad que tuve para estudiar cine", asegura.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento