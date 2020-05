El Atlas mexicano entrega despensas a trabajadores de su estadio

Guadalajara (México), 26 may (EFE).- El Atlas entregó 1.400 cestas con ayudas a personas que trabajan en el Estadio Jalisco y que se han visto afectados por la cancelación del torneo Clausura, anunció este martes Pedro Portilla, presidente del club mexicano.

"Son compañeros de trabajo, los héroes del estadio, no se ven, no son ni los jugadores, ni los árbitros ni el cuerpo técnico pero sin la colaboración cada partido de éstas 1.400 personas no podríamos disfrutar de un partido", dijo en un vídeo difundido por la institución.

Las cestas contienen productos de primera necesidad para paliar la ausencia de recursos sentidos en los últimos dos meses debido a la cancelación del torneo.

Portilla reveló que otras 3.500 paquetes con alimentos fueron entregados a los colaboradores del estadio Corona, sede del club Santos Laguna y del de Tamaulipas, casa del Tampico Madero (de la categoría A) que, junto al Atlas, forman parte del Grupo Orlegui.

Tras 56 días de pausa, la liga mexicana fue cancelada de manera definitiva debido a que no hay condiciones sanitarias para continuar, incluso sin la presencia del público.

El torneo mexicano fue suspendido el pasado 15 de marzo al concluir la fecha 10 como medida para evitar el contagio de la COVID-19 que suma 74.560 casos confirmados en México y 8.134 fallecimientos.