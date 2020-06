López Obrador envía agradecimientos a Damián Alcázar por mensaje de apoyo

México, 2 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de agradecimiento este martes al reconocido actor Damián Alcázar, quien unas horas antes le había mostrado apoyo a través de un video.

"Suele pasar que periodistas, artistas o escritores se refugien en la supuesta objetividad o independencia para no comprometerse (que sabemos es una forma hipócrita de tomar partido). Tú en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias", publicó el mandatario en Twitter.

Poco antes, el actor de películas como "El infierno" (2010), "Ley de Herodes" (1999) o "Un mundo maravilloso" (2006) publicó un video en redes sociales recordando su apoyo López Obrador y pidiendo que no lo impliquen en noticias falsas.

"Yo voté por López obrador y sigo pensando que está siendo el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo esta haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes", dijo contundente en el video.

Asimismo, calificó de "adultos pusilánimes, cobardes, resentidos y corruptibles a aquellas personas que crean contenido informativo falso y que, supuestamente, dijeron que Alcázar ya no apoya al presidente después de haber votado por él.

"Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país es asunto suyo, pero a mí no me metan, no me pongan en sus fake news. Suban una foto suya y digan 'yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado blablabla'", dijo.

Alcázar representó al partido que López Obrador fundó en la Asamblea Constituyente electa en 2016 para redactar la constitución de la Ciudad de México, y renunció a su cargo en enero del 2017.

"Yo sigo apoyando a nuestro presidente, que lo está haciendo como un verdadero hombre, sí señor", terminó Alcázar.

El pasado sábado decenas de vehículos recorrieron las calles en distintas ciudades de México instando a López Obrador a renunciar a la presidencia.

A pesar de las medidas sanitarias establecidas por la crisis del coronavirus, generaron bloqueos en numerosas vías bajo el grito de "Fuera AMLO", lo que causó controversia porque muchos utilizaban coches de lujo y se protegían con mascarillas mientras creaban colapsos en una época compleja para la ciudadanía y autoridades.