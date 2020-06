El cantante mexicano Caztro pide "un poquito de amor" a pesar de la distancia

México, 5 jun (EFE).- El joven cantante mexicano Caztro publicó la noche del jueves su nuevo tema "Un poquito de amor", una canción fresca que ensalza el amor a pesar de la distancia y adecuada para el momento actual, en el que resulta complejo estar juntos físicamente.

"Esta canción surgió hace seis años y habla de un amor a distancia. Está inspirada en una historia mía con una chava de Monterrey. Yo estaba en Ciudad de México por tres semanas pero para mí era el mundo entero no verla", detalló en una entrevista con Efe.

El tema lo escribió hace seis años, cuando tenía apenas 15, y esa esencia de amor adolescente rezuma en cada acorde de la canción, que habla de la luna y el sol como metáfora.

"¿Si la luna y el sol pueden (estar juntos) por qué nosotros no?", añadió.

Frente a esta tierna manera de ver el amor, Caztro aseguró que también hay otras canciones en las que transmite lo mucho que duele el amor y no tiene miedo a expresarse con su música, ya que desde muy pequeño ha sido su lenguaje.

"Esta canción es lo que siento y lo que sentía hace seis años que la escribí. Ya veremos qué pasa con las próximas canciones, si me rompen el corazón o qué", bromeó.

BAILAR AUNQUE SEA EN CASA

Hace un mes vio la luz el tema "Si el mundo se acabara hoy", que ya cuenta con casi un millón de visitas, una balada reflexiva que refleja, explicó Caztro, el principio de la cuarentena.

"Yo venia de sacar una balada reflexiva pero creo que ya pasamos esa etapa de melancolía y no saber qué pasaba. Ahora vamos entendiendo más las cosas y medio asimilándolas, por lo que ya necesitamos buenos mensajes, buena vibra y sonreír. ¡Vamos a bailar!, aunque sea en la sala de la casa pero vamos a bailar", aseveró el músico.

Y es que este joven está lleno de positividad y emoción por poder darse a conocer poco a poco y abrirse paso en la industria musical.

Un paso importante ha sido involucrarse por primera vez en la producción con este nuevo sencillo, una experiencia dura, que disfrutó mucho y cuyo resultado le hace sentir "profundamente satisfecho".

Aunque disfruta de ir poco a poco, en un par de años le gustaría voltearse y ver que sacó muchas canciones y algún álbum.

"Me encantaría tener una gira aunque no sabemos cuando podrá ser. Me encantaría llegar al Auditorio Nacional (de Ciudad de México) y no estaría de más que se salga alguna fecha fuera del país. Siempre pienso 'no manches, nunca he salido del país y mis canciones salieron primero que yo'", bromeó.

En cuanto a su papel en un mundo tan convulso, consideró que ante temas complejos y fuertes que llegan a dar "vergüenza como humanidad" tal vez no tiene mucho que aportar por ignorancia o por no poder estar en el lugar donde suceden, pero aseguró que "a nadie le cae mal un poquito de amor y menos en estos momentos", así que eso es lo que trata de aportar él desde su música. EFE

