El paraguayo Juan Manuel Iturbe sale del Pachuca del fútbol mexicano

Pachuca (México), 10 jun (EFE).- El extremo paraguayo Juan Manuel Iturbe anunció este miércoles su salida del Pachuca del fútbol mexicano, equipo al que llegó a finales de enero procedente de los Pumas del español Miguel González 'Míchel'.

"Gracias por todo Club Pachuca, lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo. Pero me llevo lo mejor de un grandísimo club. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros y staff médico", explicó el sudamericano mediante su cuenta de Instagram.

El exfutbolista del Cerro Porteño de su país intentó salir de México a inicios de 2020, cuando viajó a Italia para cerrar su arribo al Génova, sin embargo al no haber arreglo tuvo que regresar a los Pumas, dueño de su carta.

Al no entrar en los planes de 'Míchel', los Pumas lo prestaron al Pachuca, escuadra con la que no pudo ganarse un lugar en el once titular del uruguayo Paulo Pezzolano al solo sumar solo un partido de inicio y 126 minutos sin poder anotar en Liga.

Iturbe, nacido en Argentina, pero nacionalizado paraguayo, es la cuarta baja del Pachuca. Las primeras tres fueron Raúl López y los argentinos Franco Jara y Rubens Sambueza.

Iturbe confesó en días pasados que fue obligado a salir de los Pumas. Durante su paso por la escuadra felina, a la que arribó en el Apertura 2018, sumó 58 partidos en tres torneos.

El paraguayo llegó al equipo de Ciudad de México procedente del Tijuana, institución a la que llegó en el Apertura 2017 y con la que sufrió una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en el Clausura 2018, que lo dejó inactivo casi 8 meses, algo que influyó en su bajo nivel.

En sus casi tres años en México, Iturbe solo ha logrado sumar 81 partidos, en los que marcó 10 tantos (todos en Pumas) y 8 asistencias (7 con los felinos y 1 con el Pachuca).

De acuerdo con el portal especializado en tasar a los futbolistas, Transfermarkt, Iturbe vio disminuido su valor desde su llegada a México en 2017.

En su primer torneo con Tijuana, Iturbe tenía un valor de 4,5 millones de dólares; hoy vale 1,8.