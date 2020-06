Cámara de Diputados de México hará reforma para sesiones vía remota

México, 11 jun (EFE).- La Cámara de Diputados de México buscará reformas legales que le permitan celebrar sesiones remotas en cuanto sea posible tras las restricciones vigentes ante la pandemia de coronavirus, aseguró su presidenta, Laura Angélica Rojas.

"Confío que, en cuanto podamos tener una sesión presencial, sea en un periodo extraordinario o en el ordinario, esta reforma sea la primera o de las primeras, porque no sabemos si va haber un rebrote", declaró este jueves en una conferencia de prensa virtual.

Rojas resaltó la imposibilidad que para el trabajo legislativo representa la pandemia, que los llevó a suspender sesiones desde finales de marzo y hasta el fin del periodo ordinario el 15 de abril.

"Es imposible tener una sesión del pleno de la Cámara de Diputados y cumplir al mismo tiempo la medidas de distanciamiento social porque somos 500 diputados", explicó Rojas

Precisamente ese impedimento no le ha permitido a ninguna Comisión legislativa dictaminar tema alguno "porque no se puede dictaminar, no se puede votar nada vía sesiones virtuales, no nos lo permite ni el Reglamento, ni la Ley Orgánica, ni la Constitución".

Rojas y otros legisladores presentaron ya iniciativas de reforma a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento para que en cuanto sean aprobadas de manera presencial "tengamos habilitada la posibilidad de que tanto las comisiones legislativas como el pleno puedan sesionar y votar (a distancia)".

Relató que cuando las autoridades sanitarias del país impusieron las medidas de sana distancia y de prevención e higiene, a finales de marzo, a los legisladores ya no les dio tiempo de concretar esas reformas.

LAS LECCIONES DE LA PANDEMIA

Rojas dijo que los órganos de Gobierno de la Cámara no han parado de trabajar, sobre todo, en los temas que tienen que ver con la pandemia en México y la reactivación económica.

Relató que ha sostenido un sin fin de reuniones virtuales con los representantes de cámaras empresariales y funcionarios para tratar de generar acciones que pudieran impulsar el diseño del presupuesto de 2021.

"Atender lo urgente: la reactivación económica, la recuperación de empleos y el fortalecimiento del sistema de Salud para prevenir futuras crisis de esta u otra enfermedad", comentó.

Explicó que una de las grandes lecciones de la pandemia es que México "tiene que invertir mucho más" de lo que ha hecho hasta ahora en prepararse para emergencias como la actual.

Además se debe de invertir en el sistema de seguridad social ya que existen millones de mexicanos sin ninguna protección porque el sistema de seguridad social de México "es muy frágil".

La legisladora señaló que la pandemia "ha evidenciado estas deficiencias y debilidades que tenemos en salud, pensiones, en que no tenemos seguro de desempleo y existen millones de personas en la informalidad".

Dijo que estos son los asuntos que tiene que atender la Cámara de Diputados a través del diseño de un "presupuesto inteligente" que destine los mayores recursos a atender este tipo de tema que han quedado en evidencia a raíz de la pandemia.

Sobre la experiencia que le ha dejado la pandemia, como legisladora, Rojas consideró ha sido "todo un reto" tratar de mantener el trabajo legislativo de la Cámara "con la limitación básica de no poder reunirnos físicamente

"La naturaleza del parlamento es el debate y es mucho mejor en persona que a través de una plataforma", finalizó.