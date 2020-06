La serie mexicana "Promesas de campaña" logra conciliar política y esperanza

México, 12 jun (EFE).- Un gran parecido con la realidad política en América Latina, atemporalidad en la trama y un poco de esperanza es lo que la nueva serie de comedia mexicana "Promesas de campaña", protagonizada por el actor español Rubén Zamora, ofrece a los espectadores, según explicaron a Efe sus actores.

"Estamos contando historias de las campañas políticas en Latinoamérica, todas tienen un mismo perfil: atraer gente para votar. Dentro de la ficción hay muchas cosas que pueden parecer realistas, pero todo dentro de la ficción", explica Darío Ripoll, quien da vida a Rafael Vargas, el asesor de campaña de Gregorio Cuartas (Rubén Zamora).

Muy al estilo de "El príncipe y el mendigo" (1920) de Mark Twain, "Promesas de campaña" cuenta la historia de dos seres completamente distintos que tendrán que intercambiar papeles para seguir adelante con un proyecto político.

Gregorio Cuartas es un político frívolo que busca la elección presidencial. Todo va bien hasta que sufre un accidente y los integrantes del partido al que pertenece, FLAN (Frente Libertario de Acción Nacional) buscan la forma de conseguir un doble que lo suplante.

El indicado para ello es el taxista Leopoldo Chica, un padre soltero de clase baja con poca aptitud para hablar en público pero mucho corazón.

"Gregorio Cuartas es un animal político y Leopoldo Chica no, a este prácticamente le quitas lo político y le queda lo animal, pero es muy entrañable, es una persona con la que todos vamos a coincidir. Queremos que haya políticos como él, que se dejen de esa simbología, superficialidades y pretensiones y sean honestos", explicó Zamora, quien da vida a ambos.

Zamora ya había interpretado antes a un político, eso le dio facilidad de darle vida y personalidad propia a Gregorio, pero confiesa que le "cae mal", tal vez por eso no quiso decir los nombres de algunos en los que se inspiró.

En cambio, eso no le pasa con Leopoldo. A este personaje lo aprecia y lo considera muy bondadoso. Rubén confiesa que se inspiró un poco en su propia forma de ser, razón que hizo más complejo el proceso de construcción de personaje.

"A mí me costaba ser amable actuando, yo me considero una persona amable y ceder esta amabilidad es como un desnudo que me lo guardaba para mí. Varios personajes me fueron enseñando a ceder en ello y el examen final fue Leopoldo Chica porque le cedí mucho de mí", explicó el actor.

De tal forma que mostrar tanto de su ser lo llevó a reflexionar que las opiniones negativas que pudieran llegar al personaje de Gregorio Cuartas no le afectarían tanto como las que pudieran ser para Leopoldo Chica.

"Chica es más yo, entonces si no gusta, si no es entrañable, va a ir dirigido a mí, y es como una pelea con el ego que trabajé en las primeras semanas", compartió.

EVOLUCIÓN Y CAMBIO

Aunque de principio pareciera que la serie será una severa crítica a los Gobiernos en la que todo estará mal visto y será criticado, los actores consideraron que con el tiempo los espectadores notarán que hay una especie de esperanza en torno a las situaciones que se presentan.

"'Promesas de campaña' no es una serie aleccionadora, pero sí inspiradora, que conmueve y genera conexión con los personajes. Tiene un mensaje positivo y el trasfondo político es un pretexto para contar la historia de un ser humano como Chica", consideró Ripoll.

Además tanto Ripoll como Zamora resaltan que todos los personajes vivirán una evolución importante, generada por la revolución que traerá Chica. "Es una serie de evoluciones, hay solo dos o tres personajes que no evolucionan, todos los demás tienen su propio crecimiento. Muy pocos salen impunes", adelantó Zamora.

Sin embargo, no solo los personajes vivirán un cambio, sino que incluyen al partido FLAN, cuyos cimientos están basados en los partidos políticos tradicionales que "quieren seguir siendo ricos y aprovecharse de la gente", describió el intérprete.

Finalmente, el actor de origen español radicado en México resaltó que al retratar elementos universales, "Promesas de campaña" es una serie que: "llega en el momento perfecto y da igual cuando leas esto, porque políticos y seres humanos siempre vamos a tener".

La producción se estrenará el próximo 18 de junio a través de la plataforma Claro Video.

