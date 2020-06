Para llegar a Broadway hay que ser una buena persona, dice argentina Berger

Guadalajara (México), 12 jun (EFE).- El talento y las relaciones públicas no son suficientes para llegar a los escenarios de Broadway, también se debe ser buena persona, dijo este viernes a Efe la argentina Valentina Berger, productora y directora del proyecto Go Broadway.

"En Broadway eso es importantísimo, hay gente con mucho, mucho talento, pero que no es agradable a la hora de trabajar y no te contratan nunca más, es importante también la parte humana", dijo Berger en una entrevista vía remota.

La disciplina, un buen entrenamiento en actuación y canto y saber de música y teatro son los elementos indispensables para que un actor o actriz logren un papel en una puesta en escena en estos escenarios.

"Sobre todo tienen que ser sus propios mánager y no esperar a que les caiga el trabajo, un motor interno muy grande y ser buenas personas", añadió.

Berger vivió en carne propia la experiencia de dejar su país para buscar el sueño de los grandes espectáculos teatrales en Nueva York y se dio cuenta de que las dificultades a las que se enfrentan los latinos al tratar de hacerse un espacio en el mundo de la actuación.

La actriz y gestora cultural afirma que cada vez son más las puertas que se abren para los latinos en Broadway y otros importantes escenarios, el problema es que muchos de los actores no saben manejar su carrera y se quedan esperando que les llegue el trabajo.

"No es imposible, lo que sí pasa con esta gente que llega a Broadway desde nuestros países es que hacen una obra y después no consiguen más trabajo y se tienen que volver a su país, Siempre he dicho que lo más importante no es llegar sino ser un 'working actor' que aporte en el lugar donde te toque estar", recalcó.

A los 17 años de edad, Berger viajó sola a Estados Unidos para estudiar en el programa de verano de teatro musical en la Universidad de Nueva York. Trabajó como actriz en varios musicales y a partir de ahí forjó una carrera en producción, gestión y marketing de más de 50 obras de Broadway como en Argentina.

Esa experiencia la llevó a crear Go Broadway, un emprendimiento con el que busca formar a los jóvenes talentos latinoamericanos con intereses teatrales mediante clases en inglés y español con 30 profesionales de América y Europa.

Entre los maestros se encuentran Heather Petruzelli, que lidera el departamento de voz de la Universidad más prestigiosa de Nueva York; Regina O'Malley, actriz de Broadway y docente hace más de 30 años; y John Kenrick, el historiador más reconocido de la meca del teatro-

"Fui una estudiante y con base en mi experiencia me di cuenta de que faltaba mucho en Broadway, que no había un producto para latinoamericanos, con la contención que necesitamos, en las clases de teatro vives cosas fuertes, mucho rechazo", explicó.

El evento que creó en Facebook para el primer curso en Nueva York tuvo cientos de respuestas, desde entonces ha tenido más de 500 alumnos, de los cuales 48 siguieron una carrera universitaria en la ciudad de los rascacielos.

La pandemia por el COVID-19 obligó a cerrar los teatros de todo el mundo, pero eso no tomó por sorpresa a la productora quien junto a su equipo preparaba desde hacía unos meses un programa de formación en línea que llegará por primera ocasión a México en los próximos meses.

El proyecto no solo incluye clases por Google o Zoom sino también material de apoyo, apuntes, presentaciones, material de lectura y estrategias de comunicación con los maestros.

"No quiero ser la única latina acá, quiero ayudar a otras mujeres y otros artistas a que se animen, que si quieres se puede y siempre estamos tratando de armar puentes, este programa es un ejemplo bárbaro.

La argentina afirma que los efectos de la pandemia de coronavirus en la vida cotidiana no tendrían porqué cambiar la dinámica del teatro, pues este género vive del público, aunque aceptó que la virtualidad podría servir para facilitar los procesos de producción.

"El formato en línea no va a reemplazar nunca el teatro en vivo, lo va a complementar, hay cosas que se podrán hacer como audiciones, ensayos o las primeras lecturas de la obra", indicó.

Aseguró que ahora "se van a globalizar más las obras de teatro. Disney compró los derechos de Hamilton, una obra muy conocida y la van a transmitir, es la primera vez que un musical se hace tan masivo y esto va a dar pie a otras historias similares", concluyó.

