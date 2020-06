El centrocampista Beltrán se siente consolidado en el Guadalajara

Guadalajara (México) 19 jun (EFE).- El centrocampista Fernando Beltrán, de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, aseveró este viernes que después de establecerse como titular de su equipo se siente consolidado, listo para crecer en el torneo Apertura 2020.

"Mi consolidación viene de la confianza de Luis Fernando Tena en el torneo pasado. Tuve momentos bajos y él siempre confió en mí, eso me dio otro nivel de juego aunque tengo que seguir trabajando para que no sea algo pasajero", dijo a Efe.

Beltrán, de 22 años, es una de las promesas del fútbol mexicano, candidato a integrar la selección nacional para el Preolímpico rumbo a Tokio 2020 y considerado pieza clave del Guadalajara para el Apertura.

El volante debutó en julio de 2017 con las Chivas y ganó con el equipo la Liga de Campeones de Concacaf en 2018 dirigido por el argentino Matías Almeyda del que guarda buenos recuerdos.

"Hay personas que marcan el trabajo de uno. Estoy agradecido con Almeyda, quien me debutó y me entregó frases que guardo en mi memoria. Me dio consejos y gracias a él pude madurar más rápido en la cancha", explicó.

El paso siguiente para Beltrán, según afirmó, es marcharse a Europa en un breve lapso. Por ahora el Villarreal de España ha tenido sondeos con la directiva de Chivas por el jugador.

"Mi salto siguiente es ir a Europa, es mi sueño, puedo ir al lugar que me manden o a cualquier equipo, dependiendo que la directiva esté de acuerdo y sea benéfico para todas las partes", aseveró.

El Guadalajara se prepara para el torneo Apertura que comenzará el 24 de julio en el cual el conjunto de Tena confía en acceder a la liguilla y ser protagonista en ella.

"Lo que queremos es seguir marcando diferencia y que no se note una pérdida de ritmo. Estamos enfocados como equipo en arrancar a tope, sabemos lo que queremos y debemos de estar preparados para no rezagarnos", destacó.