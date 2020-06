Mueren seis personas en accidente de avioneta en el norte de México

México, 23 jun (EFE).- El piloto y los cinco tripulantes de una avioneta perdieron la vida cuando esta se desplomó en la localidad de Balleza, en el norteño estado mexicano de Chihuahua, informó este martes la Fiscalía General del Estado (FGE).

La avioneta despegó de la ciudad de Camargo, Chihuahua, y fue reportada como desaparecida por las autoridades durante el transcurso del lunes al no haber llegado a su destino en Guasave, en el noroccidental estado de Sinaloa, indicó la FGE en un comunicado.

La Fiscalía precisó que miembros de la institución localizaron la aeronave accidentada en una zona de la región de Balleza, situada casi a la mitad de camino entre el origen y el destino del vuelo.

El sitio del accidente de esta avioneta Cessna, explicó la FGE, fue ubicado en el rancho Magdalena, del municipio de Balleza, por lo cual se envió el informe a las autoridades de la Aeronáutica Civil para que se lleve a cabo la investigación.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, la aeronave tenía la matrícula XGCC, TU206G y el piloto fue identificado de manera preliminar como Leonilo González Olivas.

Los pasajeros de la aeronave no han sido identificados por las autoridades, que además no precisaron si han llegado ya o no al sitio del accidente.

La avioneta es un medio de transporte recurrente en el norteño estado mexicano de Chihuahua, especialmente para dirigirse a puntos de la costa del Pacífico, ya que las carreteras son muy sinuosas debido a las montañas.

En marzo de 2015, cinco personas murieron al accidentarse la avioneta en la que viajaban en el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua, poco después de que despegara debido a un problema mecánico.

En mayo de ese mismo año, un grupo de narcotraficantes derribó una avioneta que hacía las veces de aerotaxi, en el municipio de Urique, en el suroeste de Chihuahua, en la que viajaban seis ocupantes, los cuales perdieron la vida.