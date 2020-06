Captan romance de Eiza González y Timothée Chalamet en Los Cabos

México, 24 jun (EFE).- La actriz mexicana Eiza González y el actor francoestadounidense Timothée Chalamet fueron captados por las cámaras en México viviendo su romance en Los Cabos, en el nororiental estado de Baja California Sur.

Las estrellas de Hollywood fueron fotografiadas en actitud muy cariñosa, según imágenes divulgadas por el portal de noticias TMZ, en las que se ve a ambos intérpretes besándose.

Ese mismo medio relata que, según quienes presenciaron la escena, Chalamet tomó una guitarra y le cantó a González a modo de serenata.

Por lo que se sabe hasta el momento, el actor de "Call me by your name" (2017) habría terminado su relación con la actriz y modelo Lily-Rose Depp, hija del reconocido actor Johnny Depp.

Aunque no se sabe cuál es la relación que comparten ambos jóvenes, lo extraño es que su encuentro se haya dado en la situación actual de cuarentena por coronavirus, en la que supuestamente no puede haber mucha movilidad dentro del país latinoamericano.

México se encuentra en un momento crítico de la pandemia, en el que, de acuerdo con los datos más recientes, hay ya 191.410 contagios y 23.377 muertes.

Chalamet es un personaje muy querido en redes sociales, por lo que muchas personas se alegraron de que puede que una latina como es Eiza González se haya llevado su corazón.

"Si Eiza ha logrado darle al pueblo mexicano más orgullo que cualquier mexicano en la historia se dice y no pasa nada", publicó en Twitter el polémico youtuber Chumel Torres.

"De grande quiero ser Eiza González", escribió otra usuaria.

Y es que han sido pocos los comentarios críticos hacia González y rápidamente ha sido defendida.

González tiene 30 años y fue labrando su carrera desde muy joven.

A los 14 años entró en el Centro de Educación Artística de Ciudad de México, de la cadena Televisa, a la vez que investigaba su faceta como cantante.

Después de varias series en su país, logró adentrarse en Hollywood de la mano del productor Robert Rodríguez y la serie "From Dusk till Dawn: The Series" (2013).

También ha participado en películas como "Baby Driver" (2017) o "Alita: Battle Angel" (2018).

Por su Parte, Chalamet, de 24 años, nació en una familia cercana a las artes pero no fue hasta que entró en LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, de la que se graduó en 2013, que encontró su pasión: la interpretación.

En 2014 hizo su debut en el cine en la película de Jason Reitman "Men, Women & Children" y ese mismo año interpretó a Tom Cooper en la película del productor Christopher Nolan titulada "Interstellar".

El papel que lo catapultó y logró que se hiciese con el cariño del público fue el de Elio Perlman en "Call me by your name".

