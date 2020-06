Antuna confía que su adaptación al fútbol mexicano aporte goles a las Chivas

Guadalajara (México), 25 jun (EFE).- Uriel Antuna, centrocampista de las Chivas de Guadalajara, afirmó este martes que se siente adaptado al fútbol mexicano, lo que ayudará a tener un mejor desempeño y más goles en el próximo torneo Apertura 2020.

"Estoy más familiarizado con la manera de jugar, conozco más a mis compañeros, ellos me conocen y hay más confianza. Puedo seguir creciendo muchísimo y llegar a ese máximo nivel que tenía en selección y con el Galaxy", dijo el mexicano en una videoconferencia.

El jugador de 22 años llegó a Chivas como uno de los fichajes estrella para el torneo Clausura 2020 pero marcó goles debido a la falta de minutos en la cancha, por sanciones por indisciplina y por la cancelación de la liga en la jornada 10.

El centrocampista ofensivo, quien militó en Los Ángeles Galaxy de la liga estadounidense y en el Manchester City, reconoció que le costó trabajo entender el ritmo de juego del balompié mexicano y le pesó la responsabilidad para hacer lucir a la delantera de Chivas.

"Siempre me hice la idea de que Chivas es un equipo grande, fue difícil porque no estaba adaptado a la liga, estaba en otro tipo de fútbol. Lo poquito que pude jugar no fue de mi máximo nivel, pero traté de hacer lo mejor posible", aceptó.

Antuna señaló que está acostumbrado a que la afición y los técnicos le exijan goles pese a no tener el perfil de un delantero.

"Estoy acostumbrado a anotar goles. Aquí no se dio el anotar ahora trato con calma jugar bien para el equipo y si se pueden anotar goles o dar asistencias, bien, para este torneo espero estar más fino para dar alegrías a la afición", señaló.

A casi tres semanas de que el conjunto rojiblanco regresó a los entrenamientos en cancha, el equipo "ha progresado" en lo físico y lo futbolístico, según Antuna.

"Nos ayudó estar entrenándonos en casa, tener descanso activo; siento que el equipo va a de manos a más, si bien no tocamos mucho el balón en casa, al regresar a la cancha me sorprendí porque hemos llevado mucho progreso", dijo.

Chivas disputará la Copa por México, un torneo de ocho equipos que será la antesala del Apertura que empezará el próximo 24 de julio y servirá para medir los protocolos sanitarios que se seguirán para evitar los contagios de la COVID-19.

Antuna aceptó que en el equipo hay miedo a contraer el virus porque no se sabe si todos llevan las medidas de confinamiento de forma estricta.

"El miedo siempre va a estar, pero eso es a lo que se expone el jugador y se va a tener que vivir el día a día", concluyó.