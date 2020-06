El argentino Basanta agradece su paso por el Monterrey mexicano

Monterrey (México) 26 jun (EFE).- El defensa José María Basanta, integrante de la selección argentina finalista del Mundial de Brasil 2014, aseguró este viernes estar agradecido con los Rayados de Monterrey de México, el equipo en el que más tiempo permaneció.

"Pasé muchas cosas en Monterrey, lo mejor fue el nacimiento de mi hija y en lo deportivo los campeonatos. Mas allá de las relaciones con los compañeros y personal de la institución, me queda una satisfacción enorme porque con sacrificio le dejé varias copas a Rayados", dijo a Efe.

Basanta fichó por el Monterrey, equipo del norte de México, en 2008 y pasó los siguientes doce años como defensa central y símbolo de este equipo con el que anotó el punto final de su periplo.

"Nunca me voy a arrepentir de la decisión que tomé en junio del 2008 de venir a México, después de 12 años puedo decir que fui feliz por la etapa ganadora que me tocó abrir en el equipo. Coincidió mi llegada con una época ganadora de la institución y eso me deja buenos recuerdos", agregó.

Basanta obtuvo con el Monterrey tres campeonatos de liga y uno de Copa, además de consagrarse cuatro veces campeón de la Liga de Campeones de Concacaf, con lo que pudo jugar en diferentes ediciones del mundial de clubes.

"Rayados me permitió hacer lo que más me gusta así que siempre lo llevaré en mi corazón", insistió el zaguero recién retirado, que debutó en el 2003 con Estudiantes de La Plata de la liga argentina y fichó con Monterrey por recomendación del estratega Ricardo La Volpe.

"En mi carrera traté de aprender de todos mis entrenadores, los observaba pero sin lugar a dudas La Volpe ocupa un sitio especial porque me abrió las puertas del fútbol mexicano, él confió en mí, me trajo de Argentina creyendo en lo que había visto de mí trabajo y eso lo agradezco", aceptó.

Sin embargo, el técnico que dejó una huella en él fue Víctor Manuel Vucetich, con quien levantó los títulos en su paso por el Monterrey.

"Fue el que me hizo madurar como jugador y como persona, para mí no solamente fue mi entrenador sino un padre. Tiene la virtud de sacar el máximo a cada futbolista, gracias a Dios me tocó en mi carrera porque me hizo crecer", reconoció.

Basanta, que ha dejado de jugar a los 36 años, dijo que le hubiera gustado despedirse en la cancha de la afición de Rayados, pero al suspenderse el torneo Clausura 2020 por la COVID-19, tomó la decisión arropado por su familia de irse al concluir su contrato.

"Quiero regresar a Argentina, disfrutar a mis papás, a mis hermanos, a mi sobrino. Desde los 14 años me fui de casa, así que es hora del regreso. Hoy mi familia está encima de lo deportivo, volveré a instalarme en la región de Tres Sargentos y después iniciaré mi vida sin jugar como profesional", concluyó.