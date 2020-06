"Shark Tank México" llega a quinta temporada con mente fría pero mucha pasión

México, 26 jun (EFE).- La nueva temporada de "Shark Tank México" llega a las pantallas y el empresario Rodrigo Herrera, uno de los protagonistas, confesó a Efe que cuando se trata de negocios es necesario tener mente fría y no dejarse guiar con el corazón pero nunca se debe perder de vista la pasión a la hora de emprender un proyecto.

"Es importante separar la parte del corazón con la parte de la realidad de lo que va a pasar allá afuera, hay que tener la cabeza fría y no dejarte guiar por el corazón, pero con eso no me refiero al sentimiento del emprendedor", explicó Herrera.

Rodrigo Herrera es uno de los cinco "tiburones" que capítulo tras capítulo apoyará o descartará su ayuda a los muchos emprendedores mexicanos que irán en busca de una inversión para sus negocios de emprendimiento, cuya nueva temporada comienza transmisiones este viernes por Sony Channel.

"Son cinco años ya de estar con esos tiburones increíbles y de poder estar con emprendedores mexicanos de los que cada vez me sorprendo más por su ingenio, perseverancia y ganas de salir adelante en nuestro país", explicó el mexicano, dueño de Genomma Lab.

Desde su punto de vista, el emprendimiento en el país ha ido mejorando y considera que temporada tras temporada se ha visto un crecimiento considerable que tiene que ver con el orden de la realización de los proyectos y la visión de los participantes a la hora de pensar un negocio.

Desde 1996, Rodrigo Herrera comenzó a hacerse de renombre en los negocios en México al fundar la empresa farmacéutica Genomma Lab y desde entonces ha ido creciendo con su imperio que actualmente cuenta con más de 60 marcas en el mercado.

Según Herrera, el talento mexicano combinado con el estudio para emprender, es una "mezcla explosiva" que debe de ser perseguida a la hora de visualizar un proyecto.

NO TODO SE TRATA DE DINERO

Sin embargo, el empresario asegura que no se debe pensar en el dinero a la hora de querer trabajar en un negocio nuevo. Desde su punto de vista, aquellos que buscan convertirse en millonarios, son los mismos que fracasan en lo que hacen o, en su defecto, los que hacen menos ganancias.

Es por eso que Herrera considera que el programa está rompiendo los estereotipos que se tienen en torno la frivolidad de los grandes empresarios, pues comparte créditos con director de Grupo Financiero Value, Carlos Bremer, el empresario mexicano Arturo Elías Ayub, la empresaria Patricia Armendáriz, Marcus Dantus y ahora la joven empresaria Ana Victoria García.

"Hay unos que efectivamente solo están esperando ganar dinero, pero casi nunca son los que lo ganan, tu objetivo debe de tener una visión auténtica que supere la pura ambición y eso es muy diferente a la perspectiva que muchas personas tienen de que los emprendedores o los empresarios solo tienen una misión", aseguró el "tiburón".

Una muestra de ello es que, a la hora de evaluar los negocios que son presentados, son fundamentales para los empresarios presentes los valores éticos de lo que ofrecen los concursantes y cómo eso que apoyan beneficiaría a cierto número de personas, sin dejar de lado lo rentable del producto.

Rodrigo es concreto cuando especifica qué cosas toma en cuenta para ser parte de un proyecto que se le presenta. "Tres cosas", dice: el tamaño de la categoría del negocio y su posibilidad de crecer, la especialización de los dueños en cuanto a números y fabricación del producto y la actitud.

"La tercera es la más importante y es la actitud y los valores del emprendedor", asevera.

Finalmente Herrera manda un consejo a todos aquellos que tienen en mente comenzar a emprender en estos momentos tan inciertos que trajo la pandemia, pues, a su modo de ver, también es un momento de "grandes oportunidades".

"Que cuiden su salud, eso te ayuda a tener el cerebro ágil y tomar buenas decisiones, y la otra es estar sumamente optimistas y ver las oportunidades. Viene un reacomodo completo del tablero en muchísimos sentidos y quien esté optimista va a ser quien pueda aprovechar estas oportunidades", comentó.

