Cúpula empresarial mexicana manifiesta "enorme preocupación" por crecimiento

México, 26 jun (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó este viernes su "enorme preocupación" tras conocer que la actividad económica de México cayó un 19,9 % en abril de 2020 respecto al mismo mes del año anterior debido a la caída del sector industrial y de servicios por la pandemia de coronavirus.

"Estamos enormemente preocupados", declaró en conferencia a distancia el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

"Hoy conocimos los datos sobre el desempeño del mes de abril, la caída más grande, histórica, que hemos tenido de nuestra economía con una cifra superior al 17 %", añadió.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó este día que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario, cayó un 17,3 % respecto al mes previo producto de la caída de todos los sectores.

"Son preocupantes las cifras del desempeño del crecimiento económico y donde no hay crecimiento no hay empleo y donde no hay empleo, las personas sufren condiciones cada vez más desfavorables".

Salazar destacó que una de las recomendaciones del organismo que representa para incentivar la economía era hacer obra pública en cada una de las entidades y recibieron con beneplácito la propuesta de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del anunció de obras de infraestructura "como un detonador del crecimiento y desarrollo económico y ojalá lo podamos ver a lo largo y ancho del país".

Para este 2020 la mayoría de pronósticos estiman una caída del PIB de al menos un 6 % en México.

Una de las previsiones más duras es la del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien prevé que la economía mexicana caerá un 10,5 %.

LA PANDEMIA Y SUS DILEMAS

Sobre el avance de la pandemia en México, que el jueves rebasó los 25.000 decesos y los 200.000 contagios, dijo que las cifras "siguen siendo preocupantes" y que como empresarios entienden el dilema que están enfrentando las autoridades.

"Por un lado requerimos regresara a nuestra vida normal, a actividades productivas, pero por el otro necesitamos priorizar la salud de los trabajadores, es un dilema constante de qué es lo que tenemos que hacer", apuntó.

En un guiño al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no va apoyar a las grandes empresas tras la emergencia, Salazar apuntó que para los empresarios "el único enemigo que tenemos es la COVID-19 y estamos juntos tratando de combatirlo".

Dijo que la pandemia en México "no se va acabar en julio y las consecuencias nos van acompañar muchísimos meses y vamos requerir tarde o temprano programas y ayudas".

ATENTADO Y VIOLENCIA EN LA CAPITAL

Acerca del atentado este viernes contra el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, el representante empresarial dijo que "no sólo nos preocupa al CCE, sino nos preocupa a todos los mexicanos"

"(No sabemos) si realmente la autoridad está tomando el control de la seguridad, se nos ha comentado plazos o fechas y esto es una muestra de que tenemos un problema serio", indicó.

Pero aplaudió el trabajo de las autoridades capitalinas porque dijo que este reacción "es fruto de lo que hacen por combatir a los grupos de delincuentes".

México registró su año más violento en 2019, con un total de 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios.