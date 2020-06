Instituto Mexicano de Sonido y Gaby Moreno unen dos mundos con tema "Yemayá"

México, 26 jun (EFE).- El pop "jazzeado" de la guatemalteca Gaby Moreno y la música electrónica de folclor mexicano del Instituto Mexicano de Sonido, encabezado por Camilo Lara, se unieron en el tema "Yemayá", una canción de amor con la que concluyen los dos universos musicales a los que pertenecen.

"'Yemayá' es una deidad que viaja en muchas nacionalidades y culturas. Me gustaba la idea de que fuera una cosa que significaba el agua, la fertilidad, la abundancia, y muchos significados positivos. Creo que cuando Gaby conectó con esta idea y empezamos a hacer la canción tuvo mucho más sentido", narró Lara a Efe.

El músico asegura que ha sido maravilloso tener la voz de Gaby en este proyecto porque desde su punto de vista era necesaria una vibra como la de la cantante para hacer de la canción algo tan especial y, aunque es un proyecto de ambos, fue Lara quien comenzó con la idea.

"Cuando yo llegué a los estudios Redbull, donde Camilo estaba trabajando en Los Ángeles él ya tenía la música, el título y la primera estrofa y allí mismo la terminamos de escribir, le grabamos la voz y después Camilo decidió seguir produciendo", comentó Moreno.

En el tema, Moreno salió de su "zona de confort", pues aseguró que aunque tiene muchas cosas en común con el también productor en cuanto a gustos musicales, sus creaciones poco tienen que ver con la música electrónica a la que ahora se enfrenta con dicho sencillo.

"Es algo distinto para mí, porque yo vengo de un 'background' de música un poquito más orgánica sin usar sintetizadores ni nada electrónico, entonces esto para mí de verdad que era como salir un poquito de mi zona de confort. Lo disfrute muchísimo, quería sacar algo distinto este año", contó Moreno.

Según la compositora, una de las coincidencias más grandes que tiene con Camilo es su gusto por el folclor latinoamericano, la música "viejita" y los sonidos "un poco oscuros", además de la evidente amistad y admiración por el otro que reflejan al hablar, pues no es la primera vez que colaboran.

Anteriormente los músicos coincidieron cuando Lara fue productor de "Lady Grinning Soul", un tema de Gaby con Mireya Ramos de Flor de Toloache.

"Entonces yo ya tenía una admiración loca por lo que hace Gaby y creo que esto es parte de algo que hemos estado ejercitando, en tres minutos tienes un elixir de Gaby. Es superbonito para mí esa magia, de repente tener química en hacer música y encontrar el lado brillante de una persona. Que con tres notitas que tengas tienes toda la personalidad de quien es", dijo Lara.

Además, "Yemayá" no es únicamente la colaboración entre Moreno y Lara, pues en el proceso de producción el músico invitó a personalidades como Graham Coxon, guitarrista de la agrupación británica Blur, y Paco Huidobro, guitarrista de la banda de rock mexicana Fobia.

AMOR EN PANDEMIA

"Yemayá" fue escrita un año y medio atrás. Sin embargo, ambos artistas encontraron este momento el idóneo para mostrarla, pues consideran que el encierro que ha traído la pandemia actual ha dado las condiciones perfectas para hacer lanzamientos.

"Yo siento que es buen momento de sacar música y para seguir inyectando a la gente de 'positividad' y cosas buenas como esta canción tan linda que es un himno al amor y a todo lo bueno", expresó Moreno.

Al sencillo lo acompañada en su lanzamiento un vídeo con letra en el que el diseñador gráfico mexicano Maldito Perrito colaboró con animaciones, pero los artistas pretenden realizar un vídeo presencial cuando haya oportunidad de reunirse.

Ambos artistas explican que en el confinamiento han aprendido a adaptarse a una vida a la que poco estaban acostumbrados, pues su profesión normalmente les impide estar en su propia casa por grandes temporadas.

"He estado tratando de seguir en la música, me ha costado un poquito, ¡eh!. Tengo planes de sacar un nuevo disco quizás a finales de este año, pero más que estar componiendo he estado produciendo para otros artistas", contó Moreno.

Mientras, Lara asegura que ha podido ir terminando algunos proyectos inconclusos y, aunque confiesa que no ha sido del todo sencillo el quedarse en casa, también consideró este tiempo como "un respiro" que ha valido la pena.

