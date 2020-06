Almodóvar: Afortunadamente, en los Platino no estaba "Parásitos"

Madrid, 29 jun (EFE).- "Dolor y Gloria" ha arrasado hoy en los Premios Platino del cine iberoamericano con seis galardones, lo que ha cerrado un año de éxitos para una de las películas más personales de Pedro Almodóvar, que asegura a Efe con humor: "Afortunadamente" no estaba "Parásitos".

Lo dice con humor y visiblemente contento por los seis premios que coronan su película como la mejor latinoamericana del año y reconoce sin pudor que "Parásitos", con la que empezó a competir en mayo de 2019 en el Festival de Cannes, "ha sido el gran fenómeno del año".

"Nos seguíamos muy de cerca, yo he estado coincidiendo a lo largo de cuatro meses en Estados Unidos cada semana dos o tres veces con Bong Jon Hoo -el realizador surcoreano de 'Parásitos'- porque estábamos los dos nominados. Iba a decir nos ha robado pero no voy a decir que nos ha robado porque no nos ha robado nada".

Porque "Dolor y Gloria" ha tenido una recepción en los festivales, en los coloquios, entre el público, que Almodóvar no se esperaba para nada.

"Partía de un material muy íntimo y personal que por alguna razón que no sé quería contarlo, pero temía y pensaba que esta película sería para una minoría de seguidores muy acérrimos, no pensaba que iba a tener esta repercusión", explica.

Y lo que más le ha gustado es que aunque no es su vida al pie de la letra, la película se ha publicitado como casi una autobiografía. Pero la gente "ha trascendido absolutamente la anécdota, que fuera sobre mí o no". Cuando en los coloquios se hablaba de la madre en el filme, los espectadores hablaban de su madre; cuando se trataba tratábamos el dolor de una separación, cuando todavía amas a la otra persona, "la gente hablaba de su frustración amorosa".

"No estaban allí por mi vida amorosa o familiar. Que cada uno haya hecho suya la película y suya la biografía de la que hablo, me ha emocionado y alegrado mucho", asegura.

Tanta felicidad y emoción como la que ha sentido con los seis Premios Platinos conseguidos hoy y que no quería esperar.

"Esperar, esperar, nunca espero tanto, más que nada por salud mental. He estado muchas veces nominado, me han dado muchos premios también hay que decirlo, pero es más saludable no esperar muchos", dice sonriente.

Aunque reconoce que tenían esperanza de conseguir algún Platino, pero no seis.

Los de los equipos son los que más ilusión le han hecho. Se refiere a los de Mejor Película, Música (Alberto Iglesias) y, sobre todo, al de Montaje para Teresa Font.

"Tengo la impresión de que yo personalizo demasiado la atención de mis películas", y por eso le ha gustado especialmente el que ha premiado la labor de Font porque sus 20 películas anteriores las montó José Salcedo, fallecido hace dos años. "Ha sido un amor a primera vista" su relación con la montadora, asegura.

Pero también le han hecho mucha ilusión los Platino que han premiado su labor como artista -dirección y guion-, "porque son los más personales".

Y muy feliz además por el de Antonio Banderas, reconocido como mejor actor. "Antonio lleva una carrera muy larga, hace mucho tiempo que está ahí, en el candelero, pero la concentración de premios que ha tenido por esta película ha sido muy merecida".

"Son premios a miembros de tu familia", reconoce orgulloso desde un despacho de la productora "El Deseo" y con su hermano Agustín muy cerca, como siempre.

Por Alicia García de Francisco