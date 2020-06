El uruguayo Siboldi dice que Cruz Azul solo está para jugar 45 minutos

México, 29 jun (EFE).- El entrenador del Cruz Azul mexicano, el uruguayo Robert Dante Siboldi, afirmó este lunes que sus jugadores no están listos para jugar porque les falta preparación física a cinco días de debutar en el torneo amistoso Copa por México.

"No estamos para más de 45 minutos", subrayó.

"No estamos aptos para este torneo. Los muchachos lo sienten, lo están soportando, pero están al límite", enfatizó el estratega durante una videoconferencia con la prensa.

El Cruz Azul dio a conocer la pasada semana que ocho de sus integrantes dieron positivo de COVID-19 y siete fueron considerados como indeterminados, entre ellos Siboldi.

Antes el goleador uruguayo Jonathan Rodríguez y el centrocampista Rafael Baca contrajeron el virus pero ya se han recuperado.

La Copa por México representa el regreso del fútbol a México después de más de tres meses y medio; el debut de los Azules será el próximo sábado ante los Pumas UNAM y después enfrentarán al Toluca, el 8 de julio, y al América, el 11 en el grupo B del certamen.

El Cruz Azul se entrena en Querétaro, centro del país, pero los enfermos de coronavirus y los calificados de indeterminados viajaron a la capital para aislarse y evitar la propagación de la pandemia.

La idea de Siboldi es que el grupo de jugadores sanos se concentren en la Ciudad de México para jugar el sábado ante los Pumas y seguir los entrenamientos el lunes rumbo al Apertura, que empezará el 24 de julio, pero deberán ir día a día con los planes por la posibilidad de nuevos contagios de la COVID-19.

"No estamos todavía listos, no hemos podido entrenarnos con todo el grupo completo, es lo que me preocupa", señaló Siboldi, quien dijo que en otras circunstancia hubiera sido muy bueno enfrentar a Pumas, Toluca y América, tres de los equipos llamados a ser protagonistas del torneo Apertura.

El fútbol mexicano está detenido desde el 15 de marzo como consecuencia de la COVID-19. En los últimos meses los jugadores de todos los equipos se entrenaron en sus casas.

La Copa permitirá a los participantes entrar en ritmo competitivo para días después debutar en el Apertura que tendrá algunas novedades como la eliminación del descenso y el cambio de formato de clasificación a la liguilla, según el cual los cuatro mejores accederán de manera directa a esa fase, la decisiva del torneo.

Las otras cuatro plazas serán para los vencedores de las series a un partido entre los equipos ubicados entre las plazas quinta y duodécima. El quinto recibirá al duodécimo, el sexto al undécimo, el séptimo al décimo y el octavo al noveno.